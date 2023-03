La demande de carburant en Inde a atteint son plus haut niveau depuis au moins 24 ans en février, selon des données publiées jeudi, l'activité industrielle de la troisième plus grande économie d'Asie étant stimulée par le pétrole russe bon marché.

La consommation de carburant, un indicateur de la demande de pétrole, a augmenté de plus de 5 % pour atteindre 4,82 millions de barils par jour (18,5 millions de tonnes) en février, ce qui représente une quinzième hausse consécutive d'une année sur l'autre, selon les données.

La demande est la plus élevée jamais enregistrée depuis 1998, selon les données compilées par la cellule de planification et d'analyse du pétrole (PPAC) du ministère indien du pétrole.

La vigueur de la demande est due à la combinaison d'un raffinage rentable grâce aux importations record de brut russe en février, à l'utilisation totale de la distillation primaire en Inde et à une consommation intérieure toujours soutenue, a déclaré Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler.

Katona prévoit une demande de 5,17 millions de barils par jour (bpj) en mars, puis un ralentissement saisonnier dû à la mousson qui entraînera une baisse à 5 millions de bpj en avril-mai.

Les ventes d'essence ont augmenté de 8,9 % en glissement annuel pour atteindre 2,8 millions de tonnes en février, tandis que la consommation de diesel a progressé de 7,5 % pour atteindre 6,98 millions de tonnes.

Les ventes de carburéacteur ont bondi de plus de 43 % pour atteindre 0,62 million de tonnes, selon les données.

"Pour 2023, le taux de croissance de la demande le plus élevé devrait être celui du carburéacteur, suivi de l'essence et du diesel/gazole", a déclaré Alan Gelder, vice-président du raffinage, des produits chimiques et des marchés pétroliers chez Wood Mackenzie.

Alors que les données sur les ventes de carburants montrent que les volumes totaux d'essence (motor spirit) et de diesel (HSD) ont baissé en février par rapport à janvier, ils ont fortement augmenté sur la base de la consommation journalière car février est un mois court, a noté M. Gelder.

Les ventes de gaz de cuisine, ou gaz de pétrole liquéfié (GPL), ont reculé de 0,1 % pour atteindre 2,39 millions de tonnes.

Les ventes de bitume, utilisé pour la construction des routes, ont fait un bond de 21,5 % d'un mois sur l'autre, tandis que l'utilisation du mazout a diminué d'un peu plus de 5 % en février, par rapport à janvier.