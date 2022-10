La demande pour le ciment a diminué au 3e trimestre

Zurich (awp) - La demande en ciment a reculé au troisième trimestre de 2,6% en comparaison annuelle. Les livraisons de l'industrie du ciment ont cependant progressé de 1,1% sur les neuf premiers mois de l'année en cours.

Pour la période sous revue, 1,08 million de tonnes ont été livrées et 3,18 millions de tonnes sur les trois premiers trimestres, a indiqué vendredi l'Association suisse de l'industrie du ciment, Cemsuisse.

Les livraisons effectuées par le rail de janvier à septembre restent stables à 36,4% et le reste est transporté par la route. La plus grande part du ciment (72,9%) a été livrée à des usines de béton prêt à l'emploi, 20,5% des livraisons ont été effectuées à des installations de bétonnage sur de grands chantiers et 4,8% à des fabricants de produits en béton.

Les livraisons de ciment à faire émission de CO2 continuent également d'avancer légèrement, indique le communiqué sans chiffrer cette évolution.

