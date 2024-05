La consommation quotidienne d'électricité au Texas a atteint dimanche un record pour le mois de mai, a déclaré l'opérateur du réseau électrique de l'État, pour la quatrième fois ce mois-ci, alors que les foyers et les entreprises allument leurs climatiseurs pour échapper à la vague de chaleur.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère la majeure partie du réseau électrique de l'État pour 27 millions de clients, a déclaré que la demande d'électricité avait grimpé à 73 756 mégawatts (MW) dimanche en fin de journée, ce qui dépasserait le précédent record pour le mois de mai de 73 749 MW établi samedi.

Les analystes s'attendent à ce que la consommation d'électricité atteigne son plus haut niveau historique cet été, en raison de la croissance économique et démographique au Texas et de la demande croissante d'énergie des centres de données, de l'intelligence artificielle et de l'extraction de crypto-monnaies. Le pic historique du réseau était de 85 508 MW le 10 août 2023.

Vendredi, ERCOT a déclaré que le système fonctionnait normalement et que l'offre disponible était suffisante pour répondre à la demande prévue toute la semaine.

L'augmentation de la demande a fait grimper les prix, l'électricité prévue pour une heure dimanche soir atteignant 1 518 dollars par MWh, contre 42,19 dollars par MWh pour la même heure samedi.

La demande d'électricité a battu le record journalier du mois de mai à deux reprises ce mois-ci et a atteint un niveau préliminaire de 72 695 mégawatts (MW) vendredi.

ERCOT a prévu que la consommation battrait le nouveau record journalier du mois de mai lundi, jour férié du Memorial Day, en prévoyant un pic supérieur à 76 500 MW.

Selon les météorologues d'AccuWeather, les températures maximales à Houston, la plus grande ville du Texas, atteindront 93 degrés Fahrenheit (34 degrés Celsius) dimanche et s'élèveront à 99 degrés F (37 degrés Celsius) le jour de la commémoration. La température maximale normale à Houston à cette époque de l'année est de 88 F (31 C).

Un mégawatt peut généralement alimenter environ 800 foyers lors d'une journée normale, mais seulement 250 lors d'une chaude journée d'été au Texas.