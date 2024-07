L'activité du secteur manufacturier indien a rebondi le mois dernier, la production ayant augmenté en raison d'une demande soutenue, ce qui a entraîné le taux d'embauche le plus rapide depuis plus de 19 ans, malgré des pressions inflationnistes toujours élevées, selon une enquête.

Une forte demande est un ingrédient indispensable à la croissance de la troisième économie d'Asie, qui connaît la croissance la plus rapide parmi les grandes économies, mais une grande partie de l'expansion est attribuée aux dépenses d'infrastructure du gouvernement.

L'indice HSBC final des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière indienne, compilé par S&P Global, a augmenté à 58,3 en juin, légèrement en dessous d'une estimation préliminaire de 58,5, après un creux de trois mois de 57,5 en mai.

"Le secteur manufacturier indien a terminé le trimestre de juin sur une base plus solide", a déclaré Maitreyi Das, économiste mondial chez HSBC.

"Alors que les perspectives générales du secteur manufacturier restent positives, l'indice de production future a reculé à son plus bas niveau depuis trois mois, même s'il reste supérieur à la moyenne historique."

L'optimisme de la demande a dopé les sous-indices de la production et des nouvelles commandes en juin, prolongeant la séquence actuelle d'expansion à trois ans. La croissance de la demande internationale s'est ralentie en juin, mais est restée supérieure à la moyenne à long terme.

L'augmentation de la charge de travail a généré plus d'emplois. Les embauches ont augmenté pour le quatrième mois consécutif et au rythme le plus élevé depuis le début de l'enquête, il y a plus de 19 ans.

Le climat des affaires est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois, mais il est resté solide et supérieur à la moyenne à long terme.

Une amélioration de l'embauche apporterait un peu de répit au parti au pouvoir, le Bhartiya Janta Party, qui a perdu sa majorité parlementaire et a dû former son gouvernement pour un troisième mandat avec le soutien de partis régionaux.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'experts politiques, la création d'emplois serait le plus grand défi du gouvernement au cours des cinq prochaines années.

Les pressions inflationnistes sont restées élevées, selon l'enquête PMI. Alors que les prix de revient ont augmenté à un rythme légèrement plus lent qu'en mai, les prix facturés aux clients ont augmenté au rythme le plus rapide depuis deux ans.

"Les fabricants ont pu répercuter la hausse des coûts sur les clients, car la demande est restée robuste, ce qui a permis d'améliorer les marges", a ajouté M. Das.

Toutefois, selon la dernière enquête Reuters, l'inflation se situera en moyenne près du point médian de la fourchette cible de 2 à 6 % de la Reserve Bank of India (RBI), à savoir 4,6 % et 4,5 % pour l'année fiscale en cours et la suivante.

La RBI devrait abaisser son taux d'intérêt de 25 points de base à 6,25 % au cours du prochain trimestre, puis procéder à une nouvelle réduction de même ampleur au cours du trimestre janvier-mars, selon l'enquête Reuters. (Reportage de Shaloo Shrivastava ; Rédaction de Kim Coghill)