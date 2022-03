La demande s'est maintenue pour l'électronique grand public en 2021

Zurich (awp) - La demande s'est maintenue l'année dernière pour les produits électroniques grand public. Le marché a crû de 0,5% en 2021, pour un chiffre d'affaires total estimé à 5,6 milliards de francs suisses, a indiqué l'institut d'études de marché GfK mardi.

La croissance en 2021 est à mettre sur le compte du premier trimestre, au cours duquel les ventes ont bondi de 18% par rapport au premier trimestre 2020. Par la suite, les recettes ont essuyé des replis par rapport à 2020, année marquée par la pandémie et ses conséquences, parmi lesquelles le télétravail. S'étant déjà équipés pour travailler depuis la maison en 2020, la demande a été moins forte. Au quatrième trimestre 2021, les ventes se sont ainsi repliées de 8% sur un an.

Les difficultés dans le transport et la pénurie de semi-conducteurs ont aussi touché le secteur électronique, avec des effets plus marqués entre les mois d'octobre et de décembre. Les promotions du Black Friday et du Cyber Monday ont rapporté des recettes inférieures de 11% à celles de la même période en 2020, en raison d'offres moins attractives et de difficultés de livraison pour certains produits.

Parmi les principaux sous-segments, le secteur informatique et bureau a vu ses recettes reculer de 2,2% à 2,38 milliards de francs suisses. Le repli s'explique notamment par des difficultés d'approvisionnement en ordinateurs (-5,6%) malgré un prix moyen de vente en hausse de 2,2% grâce à une demande supérieure pour les articles de moyenne et de haute gamme. Les articles pour les jeux vidéo ont par contre profité d'une solide progression de la demande (+16,4%).

Dans les télécommunications, hors opérateurs, les recettes ont crû de 7,8% à 1,5 milliard grâce à une solide demande pour les smartphones de luxe, les montres connectés et les écouteurs bluetooth.

Dans l'électronique général, segment qui inclut les appareils ménagers, les télévisions ou encore les appareils photos, les ventes ont totalisé 1,16 milliard, un chiffre en baisse de 2,8%. L'année 2020 avait été marquée par un fort rebond.

Les prévisions pour 2022 sont plutôt retenues, en raison des difficultés dans la logistique et du manque de disponibilité des produits. Une amélioration de la situation se dessine néanmoins pour le deuxième semestre. En outre, l'influence de la hausse des prix du transport et des matières premières est encore peu claire. Si elle est répercutée sur les prix finaux, cela pourrait avoir des répercussions sur la demande.

GfK table sur une baisse des recettes entre 7 et 9% sur la période de janvier en juin, par rapport à 2021 tandis que le deuxième semestre devrait inscrire une légère croissance. Sur l'année, les ventes sont attendues en repli de 4 à 6%.

