"La démocratie est fragile" estime Biden après l'acquittement de Trump

WASHINGTON, 13 février (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a déclaré que l'acquittement de Donald Trump par le Sénat était un rappel de la fragilité de la démocratie et du devoir qu'a chaque américain de défendre la vérité.

"Ce triste chapitre de notre histoire nous rappelle combien la démocratie est fragile", a-t-il dit dans un communiqué publié quelques heures après la décision du Sénat.

Joe Biden a souligné que 57 sénateurs, dont sept républicains, avaient voté en faveur de la destitution de Donald Trump, dix voix en deçà de la majorité requise des deux tiers, soit 67 voix sur 100.

Joe Biden a ajouté que ses pensées allaient vers les victimes de l'assaut du 6 janvier contre le Capitole, ainsi que vers ceux qui y avaient courageusement fait face.

"Ce triste chapitre de notre histoire nous rappelle combien la démocratie est fragile, qu'elle doit toujours être défendue, que nous devons être vigilant. Il nous rappelle que la violence et l'extrémisme n'ont pas leur place en Amérique, et que chacun d'entre nous a le devoir et la responsabilité de défendre la vérité et de combattre les mensonges", a déclaré Joe Biden. (Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)