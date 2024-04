Des milliers de personnes devraient descendre dans la rue pour célébrer jeudi le 50e anniversaire de la "révolution des œillets" qui a renversé la plus longue dictature fasciste d'Europe et instauré la démocratie au Portugal.

Antonio Oliveira Salazar a dirigé le Portugal de 1932 à 1968, mais le régime a duré six ans de plus sous son successeur Marcelo Caetano, avant de s'effondrer le 25 avril 1974.

La révolution, qui s'est déroulée presque sans effusion de sang, a été menée par un groupe d'officiers subalternes de l'armée qui souhaitaient instaurer la démocratie et mettre fin aux guerres de longue haleine contre les mouvements d'indépendance dans les colonies africaines d'Angola, du Mozambique et de Guinée-Bissau.

Ils considéraient ces guerres, qui tuaient des milliers de jeunes conscrits portugais, comme injustes et impossibles à gagner.

Le coup d'État militaire du groupe des "capitaines d'avril" a déclenché une décolonisation rapide, mettant fin à plus de cinq siècles d'empire portugais en Afrique.

Antonio Costa Pinto, politologue à l'université de Lisbonne, a déclaré que si la plupart des Portugais soutiennent la démocratie et sont fiers de la révolution du 25 avril, il y aura "un éléphant dans la salle" lors des célébrations de cette année, avec la récente montée en puissance du parti populiste et anti-immigration Chega.

"Chega attire ceux qui ont une vision révisionniste de l'histoire, avec l'idée que le colonialisme et l'empire n'étaient pas mauvais, et que le glorieux passé portugais et ses symboles devraient être valorisés", a déclaré M. Costa Pinto.

Une étude publiée vendredi par l'Institut des sciences sociales de Lisbonne (ICS) et l'université de recherche ISCTE a révélé que 23 % des personnes interrogées estimaient que si les dirigeants politiques actuels suivaient les "idéaux" de Salazar, le Portugal pourrait "retrouver sa grandeur".

M. Chega utilise fréquemment en public la devise de M. Salazar "Dieu, patriotisme et famille", à laquelle le parti a ajouté le mot "travail".

Le leader de Chega, Andre Ventura, a nié que lui ou son parti soit fasciste, bien qu'il soit anti-establishment et qu'il veuille changer la constitution du Portugal.

"Je ne suis pas fasciste, je suis né après le fascisme... Nous n'avons jamais caché que nous n'aimions pas ce système, cette Constitution. Mais cela ne signifie pas que nous n'aimons pas la démocratie", a-t-il déclaré en 2021.

Fondé en 2019, Chega est le troisième plus grand parti de l'État membre de l'Union européenne, ayant quadruplé sa cohorte de législateurs pour atteindre 50 lors des élections de mars.

Chega a capitalisé sur la crise du logement déclenchée par la hausse constante des loyers, ainsi que sur les bas salaires, l'affaiblissement des soins de santé et les cas de corruption présumée impliquant les partis traditionnels dans le pays le plus pauvre d'Europe occidentale.