La démolition d'hôtels fissurés dans une ville himalayenne va reprendre

Plus d'une centaine de manifestants indiens avaient interrompu la démolition de deux hôtels dans la ville de Joshimath, une ville d'environ 17 000 habitants près de la frontière avec la Chine, affirmant qu'ils ne recevaient pas une compensation suffisante.

Le haut fonctionnaire du district, Himanshu Khurana, a déclaré mercredi à Reuters que l'administration locale avait approuvé un programme de compensation provisoire.

"Nous avons résolu tous leurs doutes concernant le paquet de réhabilitation. Nous allons bientôt commencer la démolition, étant donné que les bâtiments représentent un risque pour la population locale", a déclaré M. Khurana.

D'autres démolitions pourraient suivre, car plus de 700 bâtiments ont développé des fissures dans l'État d'Uttarakhand. Certains penchent de manière précaire, suscitant des appels de la part des résidents et des défenseurs de l'environnement pour un arrêt de la construction dans la zone écologiquement sensible.

La ville de Joshimath est également une porte d'entrée vers des sanctuaires hindous et sikhs.

Ses habitants ont déclaré que les bâtiments devaient être démolis mais qu'ils devaient recevoir une compensation adéquate.

Tôt mercredi, les chaînes d'information locales ont montré des dizaines de manifestants assis sous un tarapaulin sur la terrasse d'un bâtiment, certains d'entre eux criant des slogans contre l'administration locale.

"S'il vous plaît, démolissez mon hôtel, qui suis-je pour m'y opposer ?", a déclaré un résident, dont le nom n'a pas été révélé, à l'ANI, partenaire de Reuters, mardi soir. "Mais s'il vous plaît, indemnisez-nous. Ils veulent nous exploiter, ce qui est mal."

Les protestations se poursuivent également au sujet d'une centrale électrique en cours de construction dans la région par le plus grand producteur d'électricité de l'Inde, NTPC, qui, selon les militants, devrait être située ailleurs.

NTPC a déclaré que ses travaux de creusement de tunnels et autres travaux sur la centrale ne sont pas la cause des fissures dans les structures de la ville.

Les actions de NTPC ont chuté de 1,19% à 0745 GMT mercredi.