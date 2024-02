La dengue a fait un bond en avant pendant la saison des pluies au Brésil, obligeant les autorités sanitaires à prendre des mesures d'urgence et à lancer une vaccination de masse contre cette maladie transmise par les moustiques.

Au cours des cinq premières semaines de l'année, 364 855 cas d'infection ont été signalés, selon le ministère de la santé, soit quatre fois plus que les cas de dengue enregistrés au cours de la même période en 2023.

La propagation rapide de la dengue a causé 40 décès confirmés, selon le ministère, et 265 autres cas font l'objet d'une enquête.

Le Brésil a acheté 5,2 millions de doses du vaccin contre la dengue Qdenga, mis au point par le fabricant japonais de médicaments Takeda, et 1,32 million de doses supplémentaires ont été fournies gratuitement au gouvernement, selon un communiqué du ministère.

Trois États brésiliens ont déclaré des situations d'urgence, dont le Minas Gerais, deuxième État le plus peuplé, et le district fédéral, où se trouve la capitale Brasilia et qui est confronté à une augmentation sans précédent des infections.

Brasilia commencera à vacciner les enfants âgés de 10 à 14 ans vendredi avec le Qdenga, a déclaré le gouvernement local mercredi.

Depuis le début de l'année, le nombre de cas de dengue à Brasilia a dépassé le total pour l'ensemble de l'année 2023, avec un taux d'infection de 1 625 cas pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale n'est que de 170.

Des troupes de l'armée ont été déployées dans la capitale pour aider à repérer les lieux de reproduction du moustique Aedes aegypti qui transmet le virus de la dengue dans les maisons et les arrière-cours où il y a de l'eau stagnante.

Lundi, l'armée de l'air brésilienne a installé un hôpital de campagne en prévision d'un afflux de cas nécessitant des soins hospitaliers à Ceilandia, une banlieue pauvre et densément peuplée de Brasilia.

Des villes comme Rio de Janeiro, qui se préparent à célébrer le carnaval à partir de samedi, ont pris des mesures pour prévenir une épidémie.

Le ministère de la santé a mis en place un centre d'urgence pour coordonner les opérations de lutte contre la dengue dans tout le Brésil.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, en visite à Brasilia mercredi, a déclaré que cette épidémie de dengue avait été alimentée par le phénomène El Niño, qui a entraîné une augmentation des précipitations au Brésil.

"Cette épidémie de dengue s'inscrit dans le cadre d'une forte augmentation mondiale de la dengue, avec plus de 500 millions de cas et plus de 5 000 décès signalés l'année dernière dans 80 pays de toutes les régions du monde, à l'exception de l'Europe", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par le ministère de la santé.

L'Amérique du Sud connaît une recrudescence des cas de dengue durant l'été de l'hémisphère sud, exacerbée par la hausse des températures et le phénomène climatique El Nino dans le Pacifique, qui contribuent à prolonger la saison de la dengue et à propager les infections, selon les scientifiques.

Les symptômes de la dengue comprennent une forte fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi qu'une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons. Dans certains cas, la maladie peut provoquer une fièvre hémorragique plus grave, entraînant des saignements qui peuvent être mortels.