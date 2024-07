Les Philippines ont dépassé l'Indonésie et la Chine pour entrer dans le top 10 des économies les plus dépendantes de l'énergie au charbon, selon les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember, soulignant les défis auxquels elles sont confrontées pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergie verte.

La part du charbon dans la production d'électricité du pays a augmenté pour la quinzième année consécutive en 2023, selon les données, malgré l'objectif de réduire la dépendance au combustible à moins de la moitié de la production totale d'électricité d'ici 2030.

Le Kosovo avait la plus forte dépendance au charbon en 2023, selon les données publiées par Ember, avec 88,21 % de son électricité provenant de ce combustible polluant. La Mongolie, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Kazakhstan, suivis des Philippines, se classent au 7e rang de la liste.

Le charbon représentait 61,92 % de toute l'électricité produite dans l'archipel en 2023, contre 59,07 % en 2022 - la plus forte hausse de la dépendance au combustible fossile depuis 2016.

Les Philippines veulent doubler les ajouts solaires et tripler la capacité éolienne en 2030 par rapport aux niveaux actuels et misent sur une construction rapide de parcs éoliens en mer.

Alors que les Philippines ont dépassé l'Indonésie, classée 8e, en termes de part du charbon dans la production d'électricité, le charbon reste le combustible préféré de l'Indonésie.

La Chine n'est plus dans le top 10 en 2023, car l'accélération des énergies renouvelables a contribué à réduire la part du charbon dans sa production d'électricité, mais elle reste le plus grand producteur global d'électricité à partir du charbon, l'Inde arrivant en deuxième position.

"L'Indonésie et les Philippines sont à la traîne par rapport à d'autres pays de la région de l'ANASE en ce qui concerne le déploiement de l'énergie éolienne et solaire", a déclaré M. Ember dans un communiqué lundi. L'Indonésie et les Philippines ont eu du mal à augmenter leur capacité de production d'énergie renouvelable en raison des coûts que cela implique.

L'Indonésie est devenue le cinquième producteur mondial d'électricité à partir du charbon, la production ayant augmenté à un rythme moyen de 7,1 % sur 8 ans, dépassant ainsi la Corée du Sud pour la première fois.

"Cette ascension a permis à l'Indonésie de dépasser l'Australie en 2018, l'Allemagne en 2019, la Russie en 2020 et l'Afrique du Sud en 2022", a déclaré M. Ember. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)