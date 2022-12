La der de l'année

Les indices ont donc redressé la barre hier. L'avant dernière séance de l'année s'est soldée par une hausse de 0,70% pour les actions européennes (STOXX Europe 600 Net Return) et d'un peu plus de 1,75% pour les actions américaines (S&P500). L'indice VIX, qui mesure la nervosité des marchés poursuit sa décrue à 21 points. J'écrivais hier que c'était loupé pour le rallye de fin d'année mais finalement, il se pourrait bien que les indices boursiers terminent la séquence hebdomadaire sur des scores positifs. Bon en revanche, il en faudra beaucoup plus pour sauver le bilan mensuel, qui sera bien baissier en Europe et aux Etats-Unis.

Je note quand même ce matin que le sentiment global qui ressort est un peu confus, comme en témoignent les mouvements erratiques de ces dernières séances. Probablement parce que économistes et financiers sont complètement dans le flou, les premiers pour prévoir précisément la trajectoire de la croissance et de l'inflation des économies développées, les deuxièmes pour pronostiquer suffisamment à l'avance les tours de vis monétaires de la Réserve Fédérale. Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage n'ont pas apporté plus de réponses aux questions que se posent les financiers. Ces dernières ont progressé de 9000 par rapport à la semaine dernière, c'est exactement ce sur quoi tablait le consensus du marché. Certains observateurs y voient tout de même le signe que le marché de l'emploi ralentit aux Etats-Unis, ce qui ferait bien évidemment les affaires des investisseurs, qui sont extrêmement frileux à l’idée de voir les banques centrales jouer le rôle du père fouettard un peu trop longtemps.

Toujours dans le registre macroéconomique, la dernière statistique de l'année susceptible de faire bouger les indices est prévue à 15h45 avec l'indice PMI de Chicago. Je rappelle que les indicateurs PMI sont des enquêtes de confiance menées auprès des directeurs d'achat, mais uniquement dans la région du Chicago en ce qui concerne la statistique du jour. Il donne ainsi une bonne image en temps réel de la vigueur de l'industrie aux Etats-Unis et par extension de la marge de manœuvre que dispose la Réserve Fédérale dans le durcissement de sa politique.

On se recentre sur la séance du jour, la dernière avant un week-end à rallonge puisque les premiers échanges de 2023 seront tronqués par la fermeture de plusieurs places financières comme le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Cette nuit, les marchés d'Asie Pacifique ont fait du surplace puisque les scores journaliers sont compris entre 0% et 0,3% pour le Nikkei 225, le Hang Seng, ou encore l'ASX australien. Après le rebond de la veille, les places européennes sont attendues en baisse à l'ouverture.

Voilà pour cette dernière chronique "allégée" de l'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, avec toute l'équipe de Zonebourse, une excellente année 2023.

Les temps forts économiques du jour

Au programme du jour aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago à 15h45. Ce sera la seule donnée à se mettre sous la dent aujourd'hui. Tout l'agenda macro ici.

L'euro se stabilise à 1,064 USD. L'once d'or progresse à 1820 USD l'once. Le pétrole consolide avec un Brent de Mer du Nord à 83,90 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans fait du surplace à 3,84%. Le bitcoin se négocie à 16550 USD la pièce.

Les principaux changements de recommandations

Antero Resources : Goldman Sachs est acheteur mais abaisse son objectif de 49 à 45 USD.

Chesapeake Energy Corporation : Goldman Sachs est toujours acheteur mais revoit à la baisse sa cible de 120 à 115 USD.

Compagnie Financière Richemont : Jefferies est à l'achat et augmente son objectif de 125 à 140 CHF.

Coterra Energy : Goldman Sachs est à l'achat mais abaisse son objectif de 30 à 28 USD.

Devon Energy : Goldman Sachs maintient son avis neutre et abaisse son objectif de 77 à 75 USD.

Diamondback Energy : Goldman Sachs est acheteur mais ajuste son objectif de 175 à 173 USD.

Hess Corporation : Goldman Sachs est acheteur et augmente son objectif de cours de 156 à 158 USD.

Ovintiv : Goldman Sachs est à l'achat et revoit à la hausse son objectif de 70 à 74 USD.

Range Resources : Goldman Sachs reste vendeur et abaisse sa cible de 33 à 32 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

ArcelorMittal investit dans le recyclage de la ferraille en Europe en mettant la main sur le polonais Zlomex.

AB Science obtient l'approbation de la FDA américaine pour initier l'étude confirmatoire de Phase 3 avec le masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques.

La Compagnie des Alpes décroche un prêt participatif de 43 millions d'euros.

Cellectis va développer conjointement une nouvelle plateforme d'édition de gènes.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Alibaba nomme un nouveau directeur technique.

Pinduoduo, Full Truck Alliance et d'autres groupes chinois listés à Wall Street mettraient en attente une éventuelle cotation à Hong Kong.

Ferrexpo déclare que son actionnaire majoritaire, Kostyantyn Zhevago, va quitter le conseil d'administration à la suite de son arrestation pour des soupçons de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.

DKSH Holding vend sa participation de 25% dans l'horloger suisse de luxe Bovet.

Southwest Airlines reprend ses vols réguliers aujourd'hui.

Le tribunal de la concurrence canadien approuve la fusion entre Rogers Communications et Shaw Communications.

Enea décroche une commande de 2 millions d'euros pour la sécurité de la signalisation des réseaux mobiles.

Guangzhou Automobile Group enregistre une hausse de 13% de son bénéfice en 2022.

Principales publications du jour : Toujours rien à signaler. Tout l'agenda ici.