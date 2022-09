La dernière hausse des taux de la Fed : cinq façons dont les Américains pourraient en ressentir la douleur

L'objectif : amener les entreprises et les ménages à réduire leurs dépenses et à diminuer la demande de biens, de services et de main-d'œuvre, ce qui atténue la pression à la hausse sur les prix.

Mais le processus ne sera pas sans heurts. Les Américains ordinaires ressentent les effets de l'inflation depuis des mois, et les efforts de la Fed pour la réduire jusqu'à présent ont déjà rendu plus difficile pour de nombreux consommateurs l'achat de biens comme une maison ou une voiture. D'autres chaussures doivent encore tomber, cependant, comme un bond du chômage ou même une récession.

Voici comment cela pourrait se passer :

LE CHÔMAGE AUGMENTE, L'INFLATION RESTE ÉLEVÉE

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les mesures rapides et énergiques prises par la banque centrale auront des "coûts malheureux", notamment une hausse du taux de chômage, actuellement à un niveau très bas de 3,7 %. Les décideurs de la Fed s'attendent à ce qu'il atteigne 4,4 % à la fin de l'année prochaine, selon les projections publiées mercredi.

Au début du mois, le gouverneur de la Fed, Chris Waller, a averti que la Fed serait à l'aise avec une augmentation du taux de chômage à 5 % avant que les décideurs politiques ne commencent à réfléchir à un changement de stratégie. Une augmentation de ce degré - qui pourrait se traduire par la perte de plus de 2 millions d'emplois - est historiquement cohérente avec le fait que l'économie est en récession. Pour mettre les choses en perspective : lors des trois dernières récessions, le taux de chômage a atteint des sommets d'environ 14,7 %, 9,5 % et 5,5 % en 2020, 2009 et 2001, respectivement.

Aucune de ces récessions n'a été précédée d'une inflation aussi élevée qu'aujourd'hui, ce qui pourrait rendre le ralentissement à venir plus douloureux.

LA CROISSANCE DES SALAIRES RALENTIT, MOINS D'OFFRES D'EMPLOI

Les salaires ont augmenté à un taux annuel de 5,2 % en août, un rythme soutenu, les travailleurs les moins bien rémunérés ayant connu la plus forte hausse de leurs paquets de paie. Mais c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Les décideurs politiques considèrent que ce rythme de croissance des salaires est trop fort pour permettre à la Fed de ramener l'inflation globale vers son objectif de 2 %, et ils essaient donc de le freiner. Ils s'inquiètent du fait que plus ces gains salariaux démesurés se poursuivent, plus l'inflation élevée risque de s'ancrer dans l'économie dans une spirale auto-entretenue.

L'une des raisons pour lesquelles les hausses de salaires ont été si fortes est la demande féroce d'une réserve de main-d'œuvre qui vient tout juste de retrouver sa taille d'avant la pandémie, alors même que l'économie s'est développée. La disponibilité de près de deux offres d'emploi pour chaque demandeur d'emploi en témoigne, et les décideurs de la Fed espèrent que les entreprises répondront aux hausses des taux d'intérêt principalement en réduisant les embauches plutôt qu'en procédant à des licenciements purs et simples. La diminution du nombre d'offres d'emploi devrait se traduire par un ralentissement de la croissance des salaires, ce qui signifie qu'à moins que l'inflation ne diminue rapidement, un plus grand nombre de travailleurs verront leur salaire diminuer après avoir tenu compte de l'impact de l'inflation.

Les décideurs de la Fed prévoient que l'inflation, actuellement de 6,3 % selon leur mesure préférée, tombera à 2,8 % d'ici la fin de l'année prochaine, selon les projections publiées mercredi.

LES TAUX D'ÉPARGNE VONT AUGMENTER, MAIS AUSSI LES TAUX DES PRÊTS À LA CONSOMMATION

Les ménages verront une augmentation du taux d'intérêt sur leurs comptes d'épargne, en particulier dans les institutions en ligne. Mais en général, les banques sont lentes à répercuter les hausses de taux de la Fed sur les épargnants et le font à des niveaux généralement bien inférieurs au taux directeur de la banque centrale et, actuellement, à l'inflation.

Les sociétés de financement vont également augmenter leurs taux sur la plupart des prêts à la consommation et des prêts automobiles, des taux qui sont généralement bien supérieurs au taux de référence de la banque centrale au départ.

L'ACHAT DE MAISONS EST MOINS ABORDABLE, MAIS LES LOYERS CONTINUENT D'AUGMENTER

De tous les secteurs de l'économie, c'est sur le marché du logement que les hausses de taux de la Fed ont frappé le plus durement et le plus rapidement, les taux hypothécaires ayant doublé en un peu plus de huit mois pour atteindre une moyenne actuelle de 6,25 % pour une hypothèque à taux fixe sur 30 ans. Les ventes de maisons ont chuté. Mais, en partie à cause d'une pénurie toujours aiguë de maisons, les prix n'ont que légèrement baissé, à 389 500 $ pour la maison existante médiane en août - toujours en hausse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Avec la hausse des taux, les versements hypothécaires mensuels sur une maison existante à prix médian ont bondi de près de 60 % pour atteindre 1 940 $ cette année. Selon les économistes d'Oxford Economics, environ 17 millions de ménages de moins qu'à la fin de l'année dernière disposent des revenus nécessaires pour obtenir un prêt hypothécaire pour une maison à prix médian.

La hausse des prix des loyers comprime également les revenus, ce qui propose peu de répit, du moins pour les prochains mois. Le taux d'augmentation basé sur une moyenne pondérée des deux principaux indices des loyers a grimpé à 6,4 % en août par rapport à il y a un an, tandis que le taux d'augmentation annualisé sur trois mois a bondi à 8,6 % "ce qui suggère que les loyers sont toujours en train d'accélérer leur hausse", selon Ryan Wang, économiste américain chez HSBC.

PRIX DES ALIMENTS ET DE L'ESSENCE : LA FED NE PEUT PAS FAIRE GRAND-CHOSE

Même si la Fed augmente les taux d'intérêt pour étouffer l'inflation, les prix quotidiens dont les Américains se soucient peut-être le plus - la nourriture et l'essence - sont hors de portée de la banque centrale, car leur coût est déterminé par des facteurs mondiaux qui affectent largement l'offre. Les prix de l'essence, qui ont atteint plus de 5 $ le gallon aux États-Unis à la mi-juin en raison des retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont chuté à environ 3,70 $ le gallon, soit la 11e semaine consécutive de baisse. Selon les analystes et les négociants, les prix de gros de l'essence devraient continuer à baisser dans les mois à venir, car les raffineurs américains surproduisent du carburant pour tenter de reconstituer les faibles stocks de diesel et de mazout de chauffage.

Mais la guerre en cours en Ukraine, ainsi que les graves sécheresses en Europe et en Chine, maintiendront les prix alimentaires américains, déjà en hausse de plus de 11 % par rapport à l'année dernière, élevés au moins jusqu'au début de l'année prochaine. L'annonce faite par la Russie plus tôt dans la journée de mercredi, selon laquelle elle enverra beaucoup plus de troupes en Ukraine, ne fait qu'aggraver l'escalade du conflit et pourrait mettre en péril un corridor de la mer Noire établi dans le cadre d'un accord soutenu par l'ONU qui avait récemment permis les exportations maritimes de céréales depuis l'Ukraine.