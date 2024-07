(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les valeurs vedettes s'effondrent en raison des inquiétudes sur le commerce avec la Chine et de la chute des valeurs technologiques.

* J&J en hausse après avoir dépassé les estimations grâce à de fortes ventes de médicaments

* Le groupe UnitedHealth atteint un niveau record.

* Le Russell 2000 en passe de mettre fin à une série de cinq jours de hausse

* Les indices : Dow en hausse de 0,55%, S&P en baisse de 1,26%, Nasdaq en baisse de 2,63%.

17 juillet (Reuters) -

Le Nasdaq a chuté de plus de 2% pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines mercredi, tiré vers le bas par les grandes capitalisations des secteurs des puces et de la technologie qui ont chuté en raison de la perspective d'un durcissement des mesures commerciales américaines axées sur la Chine, tandis que le Dow Jones a inversé la tendance et a atteint un niveau record.

Un rapport selon lequel l'administration Biden envisageait des restrictions commerciales sévères dans le cadre d'une répression des puces contre la Chine a pesé sur les stocks de semi-conducteurs, envoyant l'indice Philadelphia SE Semiconductor en spirale de 4,9 % à un plus bas de deux semaines, et mettant le Nasdaq, à forte composante technologique, sur la voie de sa pire journée depuis décembre 2022.

Nvidia, le favori des puces d'IA, a chuté de 6,2 %, tandis que la cotation américaine d'ASML s'est effondrée de 11,4 %

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing cotées aux États-Unis ont perdu 6,4 % après que le candidat républicain à la présidence Donald Trump a déclaré que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense.

Toutefois, le Dow Jones a atteint un record intrajournalier, soutenu par Johnson & Johnson, qui a gagné 3,3 % après la publication de résultats supérieurs à ceux du deuxième trimestre.

L'indice des valeurs vedettes a également été soutenu par UnitedHealth Group, qui a bondi de 4 % pour atteindre un niveau record, tandis qu'Intel a défié la déroute du marché des puces en augmentant de 2,1 %.

Les participants ont déclaré que la baisse générale des actions n'était pas surprenante après un rallye fulgurant des sociétés technologiques depuis la dernière étape de 2023, en plus d'une récente poussée des actions à petite capitalisation, les investisseurs cherchant à ajouter à leurs portefeuilles des secteurs du marché qui étaient à la traîne.

"Le marché a connu un essor considérable depuis le début du mois de juillet... nous avons l'expiration des options sur les mois de juillet vendredi, et nous avons tendance à nous affaiblir dans la deuxième moitié du mois de juillet. Combinez cela avec la rotation que nous avons vu hors des noms de mégacapitalisation et la pression dans les stocks de semi-conducteurs aujourd'hui (et) nous étions dus pour un plongeon," a déclaré Bret Kenwell, analyste d'investissement américain chez eToro.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a également perdu 0,8 % après avoir progressé de près de 12 % au cours des cinq dernières séances.

Les sept grandes capitalisations dites "Magnificent Seven", qui ont été les principaux moteurs de la hausse de Wall Street cette année, ont toutes chuté de plus de 1 %. Apple, Amazon, Meta Platforms et Tesla ont perdu entre 2,6 % et 4,1 %.

L'indice S&P 500 des valeurs technologiques a enregistré la plus forte baisse sectorielle avec un recul de 3,5 %, tandis que le secteur de l'énergie a enregistré la plus forte hausse, avec un gain de 1,1 %.

Signe du malaise croissant des investisseurs, la "jauge de la peur" de Wall Street a brièvement atteint son niveau le plus élevé en six semaines.

Les responsables de la Réserve fédérale, y compris le président de New York

John Williams

et le gouverneur de la Réserve fédérale

Christopher Waller

ont déclaré que la banque centrale "se rapprochait" du point où elle pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt, tandis que Thomas Barkin, de Richmond, a déclaré que les États-Unis se trouvaient à la "fin de l'inflation".

À 12:11 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 224,37 points, ou 0,55%, à 41 178,85, le S&P 500 était en baisse de 71,22 points, ou 1,26%, à 5 595,98, et le Nasdaq Composite était en baisse de 487,64 points, ou 2,63%, à 18 021,70.

Les actions de J.B. Hunt Transport Services ont chuté de 7,2% mercredi après que la société ait manqué les prévisions de revenus, ce qui a pesé sur l'indice Dow Jones Transportation Average.

Spirit Airlines a chuté de 10,9% après avoir réduit ses perspectives de revenus pour le deuxième trimestre, citant des revenus non liés aux billets plus faibles que prévu.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,36 contre 1 sur le NYSE et de 1,96 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 79 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 220 nouveaux plus hauts et 23 nouveaux plus bas. (Reportage de Lisa Mattackal, Ankika Biswas et Medha Singh à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)