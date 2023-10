Les coûts d'emprunt de la zone euro ont atteint des sommets pluriannuels mercredi avant de se stabiliser, dans le cadre d'une pause dans la chute mondiale, les obligations locales étant également aidées par les suggestions des décideurs de la Banque centrale européenne selon lesquelles le cycle de relèvement des taux d'intérêt est terminé.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence de la zone euro, a bondi à 3,024% dans les premiers échanges, la première fois qu'il a dépassé 3% depuis juillet 2011, et a été en dernier lieu à 2,94%, en baisse d'environ 1 point de base sur la journée.

Le sentiment croissant que les taux d'intérêt dans les principales économies resteront plus longtemps élevés pour contenir l'inflation, la résistance des données économiques américaines, l'augmentation de l'offre et le débouclage brutal des positions des opérateurs en vue d'un rallye obligataire ont poussé les rendements à la hausse, un mouvement qui s'est accéléré au cours des dernières séances.

Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Une partie de la

La récente hausse des rendements s'explique en partie, selon les investisseurs, par la capitulation des gestionnaires de fonds qui détenaient des obligations en prévision d'une récession et d'une hausse de leur prix, et qui ont jeté l'éponge en les vendant.

"Il est difficile de trouver un déclencheur macroéconomique pour les derniers mouvements que nous avons vus, vous pouvez trouver des arguments - plus élevé pour plus longtemps, etc. - Mais "pourquoi maintenant ?" est plus difficile à trouver", a déclaré Jan von Gerich, stratège en chef chez Nordea.

"À mon avis, à moins d'un véritable facteur macroéconomique, je ne pense pas que nous assisterons à une hausse permanente des rendements, mais à court terme, tout est possible, car la tendance est à l'augmentation des rendements et vous ne voulez pas aller trop à l'encontre de cette tendance.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a atteint son plus haut niveau en 11 ans à 5,024 %, et était en dernier lieu en baisse de 2,3 points de base à 4,898 %.

L'écart entre les rendements allemands et italiens à 10 ans, très surveillé, s'établit donc à 194 points de base. Il a atteint 200 points de base la semaine dernière, son niveau le plus élevé en six mois, un autre signe de tension sur les marchés obligataires.

FOCUS SUR LES DONNÉES DE L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS

La dernière étape de la chute a été largement menée par les obligations américaines, mais le rendement du Trésor américain à 10 ans s'est éloigné d'un plus haut de 16 ans mercredi, aidé à la marge par un rapport national sur l'emploi ADP qui a montré que les emplois privés aux États-Unis ont augmenté beaucoup moins que prévu en septembre.

Cette semaine, le principal centre d'intérêt économique sera le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, qui devrait montrer que les employeurs ont créé 170 000 emplois.

De nouvelles remarques optimistes de la part des responsables politiques des banques centrales ont contribué à freiner la déroute de l'Europe mercredi.

Le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Mario

Centeno

a déclaré que le cycle de hausse des taux de la banque centrale est probablement arrivé à son terme, car l'inflation dans l'ensemble de la zone euro est en recul.

Le gouverneur de la banque centrale de Chypre, Constantinos Herodotou, a fait écho à l'efficacité de la politique monétaire de la BCE pour contenir les prix, tandis que le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré qu'une grande partie du resserrement de la politique n'avait pas encore touché l'économie.

La BCE ayant déclaré à plusieurs reprises qu'elle restait dépendante des données pour décider des perspectives de taux, les investisseurs ont fait le point sur les données relatives aux ventes au détail de la zone euro qui ont montré une chute beaucoup plus importante que prévu en août, indiquant un affaiblissement de la demande des consommateurs.

Des données séparées ont montré mercredi que les ventes au détail de la zone euro

les prix à la production

ont augmenté plus que prévu d'un mois sur l'autre en août et ont chuté d'une année sur l'autre en raison d'une forte baisse des prix de l'énergie.

La reprise, telle qu'elle s'est produite, a été légèrement plus importante dans la partie la plus courte de la courbe.

Le rendement à deux ans de l'Italie a baissé de 5 points de base à 4,02 % et celui de l'Allemagne de 2 points de base à 3,19 %.