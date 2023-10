Les rendements obligataires de la zone euro ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans mercredi, les bons du Trésor américain ayant entraîné une chute des marchés de la dette après que les données sur les créations d'emplois aux États-Unis, plus élevées que prévu, aient fait naître la perspective d'une hausse des taux d'intérêt.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a dépassé les 5 % pour la première fois depuis les premiers jours de la crise financière mondiale en 2007.

Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

En Europe, le rendement allemand à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, a atteint son plus haut niveau depuis 12 ans et a augmenté de 2,5 points de base (pb) à 2,98 %.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a atteint son plus haut niveau en 11 ans, avec une hausse de 3,5 points de base à 4,956 %.

Les analystes ont déclaré que les prix évoluaient en réaction aux données montrant que l'économie américaine continuait à défier les craintes de récession, avec des données sur les ouvertures d'emplois plus importantes que prévu, indiquant un marché du travail toujours tendu. Cela pourrait contraindre la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt le mois prochain.

La forte hausse des taux à long terme suggère que les opérateurs s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps en raison de la résilience continue de la plus grande économie du monde.

Le rendement à 30 ans de l'Allemagne a atteint son plus haut niveau depuis août 2011, tandis que le rendement à 30 ans de l'Italie a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans.

"Je pense qu'ils (les rendements obligataires de la zone euro) sont poussés à la hausse par un pic des rendements réels des deux côtés de l'Atlantique. Les rendements réels du Bund à dix ans ont plus que doublé en seulement 10 jours, passant de 0,3 % à 0,65 % aujourd'hui", a déclaré Althea Spinozzi, stratège senior des revenus fixes chez Saxo Bank.

"C'est une mauvaise nouvelle pour les actifs à risque et pour la périphérie. Des rendements réels plus élevés exerceront une pression sur l'écart entre le BTP et le Bund, ce qui va à l'encontre de la politique monétaire de la BCE (Banque centrale européenne)".

L'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans était de 196 points de base après avoir atteint 200 points de base vendredi pour la première fois en six mois.

L'écart, considéré comme la prime de risque sur la dette souveraine de l'Italie, sert à mesurer l'appétit des investisseurs pour la dette italienne. Un chiffre plus élevé reflète l'importance de la prime qu'un détenteur d'obligations exigera pour détenir des obligations italiennes plutôt que des obligations allemandes.

Les décideurs politiques excluant toute réduction des taux d'intérêt face à une inflation supérieure à l'objectif fixé ont également exercé une pression à la hausse sur les rendements de la zone euro cette semaine, et les investisseurs suivront de près les orateurs de la BCE qui doivent intervenir dans la journée.

M. Spinozzi s'attend à ce que le repli se poursuive et que le rendement à 10 ans de l'Allemagne atteigne 3,5 %.

Une enquête a montré que l'économie de la zone euro s'est probablement contractée au cours du dernier trimestre, la demande ayant chuté en septembre au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, les consommateurs endettés ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des coûts d'emprunt et des prix.