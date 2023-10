La déroute des marchés des obligations d'État s'est accentuée mercredi, les rendements de référence aux États-Unis atteignant leur plus haut niveau depuis 16 ans, les investisseurs pariant que la persistance de taux d'intérêt élevés ralentira la croissance mondiale et diminuera l'appétit pour les actifs plus risqués.

Les rendements des obligations d'État ont ensuite reculé à la suite d'un rapport sur l'emploi privé aux États-Unis plus froid que prévu, qui a aidé les actions à Wall Street à rebondir après la chute brutale de mardi.

Les inquiétudes concernant la croissance ont pesé sur les prix du pétrole brut et de l'or, et les actions européennes ont légèrement baissé pour la troisième journée, les actions des détaillants ayant chuté en raison d'un recul des dépenses de consommation.

La hausse des obligations, dont le prix est inversé par rapport au rendement, a probablement été de courte durée, le marché se concentrant désormais sur le rapport de septembre sur le chômage, vendredi, a déclaré Kim Rupert, directeur général des titres à revenu fixe mondiaux chez Action Economics à San Francisco.

"La liquidation a été vraiment spectaculaire. Il a été rapide. Il a été énorme", a déclaré M. Rupert. "Le marché était tellement survendu qu'il cherchait un catalyseur pour se redresser et il l'a trouvé dans ADP.

M. Rupert s'est référé au rapport national sur l'emploi d'ADP qui a montré que les emplois privés américains ont augmenté de 89 000 postes en septembre, la plus faible hausse depuis janvier 2021.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,884 %, un nouveau record en 16 ans, tandis que les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis août 2007.

"L'ADP est le canari dans la mine de charbon qui indique que les choses ralentissent", a déclaré Rhys Williams, stratège en chef chez Sprouting Rock Asset Management à Bryn Mawr, en Pennsylvanie. "Les prochains rapports sur l'emploi seront moins robustes que les mois précédents.

Le marché a ignoré une enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) qui a montré que le secteur des services américain a ralenti en septembre, les nouvelles commandes tombant à leur plus bas niveau depuis neuf mois. Mais l'inflation est restée élevée et l'emploi n'a ralenti que progressivement.

La résistance de l'économie, 18 mois après que la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d'intérêt pour refroidir la demande, suggère que la politique monétaire pourrait rester stricte pendant un certain temps.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les attentes du marché pour une hausse des taux en novembre sont passées de 28,2 % mardi à 23,7 %. Les contrats à terme indiquant que le taux au jour le jour de la Fed restera supérieur à 5% jusqu'en juillet prochain ont reculé par rapport au prix de ce niveau mardi jusqu'en septembre 2024.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,02 % et l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,14 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,01 % et l'indice S&P 500 a gagné 0,41 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,96 %.

Les obligations européennes ont suivi la déroute américaine, les rendements de la dette allemande de référence à 10 ans dépassant les 3 % pour la première fois depuis 2011, avant de redescendre à 2,968 %. Le rendement à 30 ans du pays a atteint son plus haut niveau depuis 12 ans.

Même le rendement à 10 ans du Japon, qui est plafonné par la Banque du Japon (BOJ), a augmenté de 4,5 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis dix ans, bien que la BOJ ait proposé d'acheter des obligations pour une valeur de 4,5 milliards de dollars mercredi.

Les rendements des obligations d'État australiennes, canadiennes et britanniques ont également augmenté cette semaine.

Les mouvements sur les marchés obligataires ont attiré l'argent vers le dollar américain, qui était plus fort que l'euro. L'indice du dollar, une mesure de la devise américaine par rapport à un panier d'autres devises, a baissé de 0,25 %.

Plus tôt, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté à son plus bas niveau depuis 11 mois, perdant 1,1 % pour sa deuxième baisse quotidienne consécutive de plus de 1 %.

Les rendements américains en termes réels - en soustrayant l'inflation - sont également à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans, en partie parce que leur évolution ne s'est pas accompagnée d'un changement notable dans les indicateurs de marché des attentes en matière d'inflation.

LA MARCHE DU DOLLAR

Le yen était plus fort que 150 pour un dollar mercredi, après qu'une hausse inattendue mais de courte durée au cours de la session précédente ait alimenté la spéculation selon laquelle les autorités japonaises pourraient être intervenues pour soutenir la monnaie.

La monnaie japonaise avait franchi le seuil des 150 dollars mardi avant de remonter soudainement à 147,3. Il n'y a pas eu de confirmation de la part de Tokyo, où le ministre des finances et le diplomate en charge de la monnaie n'ont pas fait de commentaire direct sur ce mouvement.

Le yen s'est établi à 149,10 pour un dollar.

La progression du dollar a poussé l'euro à son plus bas niveau depuis 10 mois, à 1,0448 dollar, et la livre sterling à son plus bas niveau depuis sept mois, à 1,20535 dollar.

L'euro s'est échangé pour la dernière fois à 1,05 dollar, en hausse de 0,3 % sur la journée. La livre sterling était en hausse d'un montant similaire à 1,212 $.

"Pour l'instant, le marché des changes est spectateur", a déclaré Kit Juckes, stratège chez SocGen, "observant les bons du Trésor et attendant qu'ils cassent quelque chose".

Les responsables de la Fed considèrent que l'augmentation des rendements de la dette à long terme du Trésor américain ne déclenche pas encore de sonnette d'alarme.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 % à la suite d'informations selon lesquelles la Russie pourrait lever son interdiction du diesel dans les prochains jours et de données du gouvernement américain indiquant une faible demande d'essence.

Les contrats à terme sur le brut américain ont perdu 5,01 dollars pour s'établir à 84,22 dollars le baril, tandis que le Brent a perdu 5,11 dollars pour s'établir à 85,81 dollars.

Le prix de l'or a baissé pour la huitième séance consécutive, les rendements élevés des bons du Trésor et les attentes de la Fed de maintenir les taux plus longtemps ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 1 834,80 dollars l'once, soit une baisse de 0,4 %.