La détente sur le commerce et les émergents profite aux actions

À Paris, l'indice CAC 40 avance de 0,39% à 5.349,07 points vers 08h05 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 0,32% et à Londres, le FTSE prend 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 0,32%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,19% et le Stoxx 600 gagne 0,19%.

Les Etats-Unis ont déclaré jeudi avoir invité la Chine à reprendre leurs discussions sur le commerce, ce qui a éloigné pour un temps la menace de nouvelles taxes douanières, mais les investisseurs restent prudents face aux positions fermes affichées des deux côtés.

Pékin a ainsi indiqué vendredi, par le biais du journal China Daily, qu'elle ne se plierait pas aux exigences des Etats-Unis dans les négociations commerciales entre les deux pays.

Plus tôt, le président américain, Donald Trump, avait déclaré sur Twitter que les Etats-Unis n'étaient pas sous pression pour conclure un accord.

Outre les espoirs sur le front du commerce, l'appétit pour le risque est nourri par l'apaisement des tensions sur les marchés émergents après le vif rebond de la livre turque consécutive au relèvement de taux, plus fort qu'anticipé, de sa banque centrale.

"La banque centrale turque semble avoir retrouvé de la crédibilité après avoir relevé ses taux à 24%. Les investisseurs paraissent réévaluer leurs attentes pour la livre", commente Hannah Anderson, responsable de la stratégie de marchés chez J.P. Morgan Asset Management.

VALEURS

La détente sur le front commercial favorise à nouveau le secteur des ressources de base (+0,77%) et de l'automobile (+0,74%).

Le compartiment des hautes technologies avance de 0,32% dans le sillage du rebond d'Apple (+2,31%) et de la hausse du secteur jeudi à Wall Street.

STMicroelectronics (+2,02%) est en outre dopé par le relèvement du conseil de Bank of America-Merrill Lynch à "neutre", les analystes de la banque américaine estimant que les risques relatifs à l'exposition du groupe à Apple sont désormais intégrés dans le cours.

En tête du SBF 120, Solocal (+4,08%) bénéficie pour sa part d'une note favorable de Midcap Partners qui ont entamé le suivi de la valeur à l'achat.

La hausse la plus notable en Europe est pour Investec (+8,03%) après l'annonce par le groupe financier britannique de la scission de ses activités de gestion d'actifs.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,2%, au plus haut depuis début février, et affiche un gain de 3,53% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire en deux mois.

La tendance a été plus mitigée sur les marchés boursiers chinois après la parution d'indicateurs contrastés: la production industrielle et les ventes au détail supérieures ont dépassé les prévisions en août mais la faiblesse des dépenses d'investissement met en évidence les signes de ralentissement de l'économie chinoise dans un contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

La Bourse de Shanghai a reculé de 0,18% tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a gagné 0,17%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prend 1,29%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, aidée par un rebond d'Apple et par la détente sur le front commercial après le bon accueil réservé par la Chine à la proposition de Washington d'ouvrir un nouveau cycle de négociations.

L'indice Dow Jones a fini en hausse de 0,57% et le S&P-500 a gagné 0,53%. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,75%.

Le Dow Jones n'est plus qu'à 1,8% de son record du 26 janvier. Le S&P-500 et le Nasdaq avaient déjà dépassé leurs pics de janvier ces dernières semaines.

TAUX

Le regain de confiance des investisseurs, moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les obligations d'Etat, favorise une hausse des rendements obligataires.

Le rendement des Treasuries à dix ans se rapproche de 2,98% et son équivalent allemand de 0,44%, un plus haut de six semaines.

CHANGES

Le dollar évolue en baisse face à un panier de devises de référence, après avoir été déjà pénalisé jeudi par un indice des prix à la consommation inférieur aux attentes aux Etats-Unis le mois dernier.

Parallèlement, l'euro a profité de la confiance affichée par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), dans la résilience de l'économie de la zone euro et dans les perspectives d'inflation de la région.

La devise unique a repassé le seuil 1,17 dollar et évolue à un plus haut de deux semaines.

ÉMERGENTS

Les devises émergentes, comme le rand sud-africain et le peso mexicain, conservent les gains acquis la veille dans la foulée de l'annonce par la banque centrale turque d'un relèvement de ses taux et du rebond de la livre.

La devise turque reste proche d'un plus haut de deux semaines touché la veille, à près de 6,00 pour un dollar.

L'indice MSCI des marchés émergents avance de 1,14% avoir déjà gagné 1,3% la veille.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent de l'avant après avoir subi jeudi leur plus forte baisse depuis près d'un mois sur le marché Nymex, sous le coup de prises de bénéfice après leurs plus hauts de quatre mois inscrits la veille.

Le baril de Brent revient autour de 78,50 dollars et le baril de WTI repasse la barre de 69 dollars.

A L'AGENDA

Les investisseurs suivront principalement vendredi la publication des ventes au détail aux Etats-Unis (12h30 GMT) pour le mois d'août, après la déception observée sur le front de l'inflation le mois dernier, ainsi que celle de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan (14h00 GMT).

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Commerce extérieur juillet --- €22,5 mds

US 12h30 Ventes au détail août +0,4% +0,5%

- hors automobile +0,5% +0,6%

12h30 Prix à l'importation août -0,2% 0,0%

- prix à l'exportation 0,0% -0,5%

13h15 Production industrielle août +0,3% +0,1%

- utilisation des capacités 78,2% 78,1%

- production manufacturière +0,3% +0,3%

14h00 Stocks des entreprises juillet +0,6% +0,1%

14h00 Indice U. du Michigan (prél.) septembre 96,6 96,2

LA SITUATION DES MARCHÉS:

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1477,19 +4,96 +0,34% -3,42%

Eurostoxx 50 3348,57 +14,89 +0,45% -4,43%

CAC 40 5355,88 +27,76 +0,52% +0,82%

Dax 30 12119,16 +63,61 +0,53% -6,18%

FTSE 7314,17 +32,60 +0,45% -4,86%

SMI 8966,80 +6,72 +0,07% -4,42%

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : [WATCH/LFR]

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Var. % YTD

Points

Nikkei-225 23094,67 +273,35 +1,20% +1,45%

Topix 1728,61 +18,59 +1,09% -4,89%

Hong Kong 27269,73 +255,24 +0,94% -8,86%

Taiwan 10868,14 +140,91 +1,31% +1,47%

Séoul 2318,25 +32,02 +1,40% -6,05%

Singapour 3160,07 +28,30 +0,90% -7,14%

Shanghaï 2681,65 -4,93 -0,18% -18,91%

Sydney 6165,30 +36,60 +0,60% +1,65%

La clôture à Tokyo :

[.TFR]

WALL STREET

La séance

précédente :

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 26145,99 +147,07 +0,57% +5,77%

S&P-500 2904,18 +15,26 +0,53% +8,62%

Nasdaq 8013,71 +59,48 +0,75% +16,08%

Nasdaq 100 7561,69 +73,62 +0,98% +18,22%

Compte rendu de la séance à Wall

Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à

Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1717 1,1688 +0,25% -2,33%

Dlr/Yen 111,82 111,92 -0,09% -0,75%

Euro/Yen 131,04 130,83 +0,16% -3,06%

Dlr/CHF 0,9641 0,9653 -0,12% -1,05%

Euro/CHF 1,1296 1,1285 +0,10% -3,36%

Stg/Dlr 1,3128 1,3105 +0,18% -2,84%

Indice $ 94,3830 94,5180 -0,14% +2,45%

OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1208,06 1200,70 +0,61% -7,25%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 159,40 -0,06

Bund 10 ans 0,43 +0,01

Bund 2 ans -0,56 -0,01

OAT 10 ans 0,74 +0,01 +30,71

Treasury 10 ans 2,98 +0,02

Treasury 2 ans 2,77 +0,01

PETROLE

(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD

t

Brut léger US 69,06 68,59 +0,47 +0,69% +14,30%

Brent 78,55 78,18 +0,37 +0,47% +17,47%

(Édité par Marc Angrand)

par Blandine Henault