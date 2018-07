La détente sur le front commercial saluée, en attendant la BCE

Les indices de Wall Street sont signalés en ordre dispersé avec un recul de 0,8% attendu pour le Nasdaq, sur lequel Facebook devrait peser puisque son action perd 17% en avant-Bourse au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Le réseau social a dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et à une forte augmentation de ses dépenses.

En Europe, le CAC 40 parisien prend 0,46% à 5.451,08 points vers 10h25 GMT. À Francfort, le Dax gagne 1,26% et à Londres, le FTSE est quasiment inchangé (-0,04%).

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,42%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,62% et le Stoxx 600 de 0,43%.

La séance est très chargée avec une nouvelle salve de résultats d'entreprise trimestriels.

Plus forte hausse sectorielle en Europe, l'indice Stoxx de l'automobile avance de 2,07%, l'accord trouvé entre Washington et Bruxelles sur les barrières commerciales éloignant, du moins pour un temps, la perspective de droits de douane sur les importations américaines de véhicules en provenance de l'Union européenne.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi s'être entendu avec le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, pour que les deux blocs travaillent à l'abaissement des barrières commerciales.

L'EURO REPASSE 1,17 DOLLAR

Des négociations vont s'engager pour permettre de "résoudre" à la fois la question des droits de douane que les Etats-Unis ont décidé d'imposer sur leurs importations d'acier et d'aluminium et celle des mesures de rétorsion décidées par l'Union.

Les deux blocs se sont engagés à ne pas instaurer de droits de douane supplémentaires pendant les négociations, y compris sur les exportations européennes d'automobiles, point de friction que le communiqué commun n'aborde pas.

Ces annonces ont eu pour effet de faire remonter l'euro au-dessus de 1,17 dollar, le billet vert reculant face à un panier de devises de référence. Elles ont aussi provoqué une remontée des rendements obligataires avec le regain d'appétit pour le risque.

Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans prend près de trois points de base, à 2,9634%, se maintenant à proximité d'un pic d'un mois.

Les investisseurs attendent maintenant le communiqué de politique monétaire de la BCE (11h45 GMT) puis la conférence de presse de Mario Draghi, à partir de 12h30 GMT.

"La réunion et la conférence de presse de la BCE ne devraient pas apporter beaucoup d'informations nouvelles mais les marchés seront attentifs aux détails sur la prévision de hausse de taux et la politique de réinvestissements", indiquent les économistes de Société générale.

QUALCOMM RENONCE À RACHETER NXP

En Bourse en Europe, Cobham (-10,41%), Nokia (-7,46%), Valeo (-6,90%) ou encore AB Inbev (-5,01%) sont sanctionnés après leurs publications.

A Paris, Casino perd 8,69% et évolue au plus bas depuis fin 1996, des analystes jugeant trop limités les efforts annoncés par le distributeur français pour réduire son endettement.

A l'inverse, Elis (+13,13%) signe la plus forte hausse du SBF 120 à Paris et du Stoxx 600 après avoir doublé son résultat net courant au premier semestre et annoncé la cession de sa division Clinical Solutions ainsi que le rachat de la société irlandaise Kings Laundry.

Le géant européen de l'aéronautique Airbus se distingue également (+4,79%) à la faveur de résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre.

A Wall Street, Qualcomm est attendu en hausse de plus de 5% après avoir dit jeudi renoncer à acheter NXP Semiconductors, faute d'avoir obtenu l'autorisation de la Chine à cette opération de 44 milliards de dollars (37,5 milliards d'euros). L'action NXP est signalée en baisse de près de 10%.

(Édité par Wilfrid Exbrayat)

par Patrick Vignal