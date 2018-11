La dette corporate américaine la plus risquée a vécu une fin octobre difficile, souligne Muzinich

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés américains ont connu une forte volatilité, l'ensemble du crédit américain, à l'exception des loans, ayant baissé au cours du mois, observe Muzinich & Co. dans la dernière version du Corporate Credit Market Snapshot au 31/10/ 2018. Le sell-off d'octobre (sur les actions et le high yield) a débuté par des préoccupations liées aux taux. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de près de 20 pb en début de mois, ce qui a inquiété les investisseurs et a entraîné une baisse des obligations de plus grande qualité et de plus longue échéance.Des taux plus élevés signifient des coûts d'emprunt plus importants, un potentiel de ralentissement économique et une source de préoccupation historique pour les investisseurs.À mesure que l'on avançait dans le mois et que les bénéfices des entreprises (Caterpillar, 3M) étaient attendus, le sell-off était davantage lié à l'aversion au risque qu'aux taux, les investisseurs s'inquiétant des perspectives de croissance future et des flux de trésorerie.En conséquence, les obligations les plus risquées notées CCC, qui avaient enregistré une surperformance pour l'année, ont enregistré les baisses les plus marquées vers la fin du mois.Les rapports des entreprises industrielles américaines sur la hausse des prix et des coûts ont suscité de nouvelles inquiétudes quant aux droits de douane et aux pressions inflationnistes.L'incertitude entourant l'issue des élections et l'escalade potentielle de la guerre commerciale en Chine ont amené de nombreux investisseurs à s'interroger sur les perspectives de croissance.