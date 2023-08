Les Américains ont emprunté plus que jamais sur leurs cartes de crédit au cours du dernier trimestre, a déclaré mardi la Banque fédérale de réserve de New York, avec des soldes dépassant 1 000 milliards de dollars pour la première fois, alors que le niveau d'endettement global des ménages est resté largement inchangé.

Les soldes des cartes de crédit ont augmenté de 45 milliards de dollars pour atteindre 1,03 trillion de dollars au deuxième trimestre, a déclaré la banque régionale de la Fed dans son dernier rapport trimestriel sur la dette et le crédit des ménages, reflétant des dépenses de consommation robustes ainsi que des prix plus élevés en raison de l'inflation, selon les chercheurs.

La dette des ménages a augmenté de 0,1 % pour atteindre 17,06 billions de dollars, les soldes des prêts hypothécaires - la plus grande partie, et généralement le plus grand moteur, de la dette globale des ménages - étant restés largement inchangés.

Pendant ce temps, les impayés de cartes de crédit sont à leur plus haut niveau depuis 11 ans, tel que mesuré sur la base d'une moyenne de quatre trimestres, selon les données.

Mais la tendance d'un trimestre à l'autre semble moins alarmante, les chercheurs de la Fed de New York notant une stabilisation proche des niveaux prépandémiques au cours des deux derniers trimestres.

"Malgré les nombreux obstacles auxquels les consommateurs américains ont été confrontés l'année dernière - taux d'intérêt plus élevés, pressions inflationnistes post-pandémiques et récentes faillites bancaires - il n'y a que peu de signes de détresse financière généralisée pour les consommateurs", ont écrit les chercheurs de la Fed de New York dans un blog accompagnant la publication des données.

Bien que l'augmentation des soldes pose des problèmes à certains emprunteurs, et que les emprunteurs de prêts étudiants puissent être mis à l'épreuve lorsque les remboursements de prêts étudiants reprendront cet automne, ils ont écrit que "le crédit aux ménages montre des signes précoces de stabilisation à un niveau de santé prépandémique, bien qu'avec des soldes nominaux plus élevés".

Les soldes des prêts étudiants ont diminué de 35 milliards de dollars pour atteindre 1,57 trillion de dollars au deuxième trimestre, selon les données. Les chercheurs de la Fed de New York ont attribué cette baisse au calendrier de l'année universitaire, ainsi qu'à l'entrée en vigueur de certains petits programmes de remise de dettes.

Les prêts hypothécaires ont augmenté pour atteindre 393 milliards de dollars au cours de la période avril-juin, après avoir atteint leur niveau le plus bas en neuf ans (324 milliards de dollars) au cours du dernier trimestre, selon les données.

Elles restent bien inférieures à la moyenne des deux premières années de la pandémie de COVID-19, reflétant l'impact des hausses agressives des taux d'intérêt de la banque centrale américaine au cours des 15 derniers mois. Les soldes hypothécaires globaux ont baissé à 12,01 billions de dollars, contre 12,04 billions de dollars au trimestre précédent, reflétant certains changements dans les rapports de crédit qui devraient s'inverser au prochain trimestre, ont déclaré les chercheurs de la Fed de New York.

Les soldes des prêts automobiles ont continué leur augmentation à long terme, augmentant de 20 milliards de dollars pour atteindre 1,58 trillion de dollars au deuxième trimestre, selon les données. La production a augmenté d'environ 11 % pour atteindre 179 milliards de dollars, reflétant la forte hausse des prix des voitures ; le nombre de nouveaux prêts reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie, selon le rapport.