La dette du Sri Lanka envers la Chine représente près de 20 % de la dette publique extérieure -étude

Ce chiffre est supérieur aux "chiffres souvent cités de 10 à 15 %", indique l'étude, ajoutant qu'une "partie importante" de la dette du pays envers la Chine a été enregistrée sous forme de prêts à des entreprises d'État plutôt qu'au gouvernement central.

Le Sri Lanka, frappé par la crise, est en pleine restructuration de sa dette après que des années de mauvaise gestion économique, combinées à la pandémie de COVID-19, aient plongé le pays dans la pire crise économique depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948 et l'aient conduit à la cessation de paiement.

L'Export-Import Bank of China (EximBank) et la China Development Bank sont les deux plus grands créanciers chinois, représentant respectivement 4,3 et 3 milliards de dollars, selon les données recueillies par le CARI de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

La Chine est le plus grand créancier bilatéral du Sri Lanka et, avec l'Inde et le Japon, elle fait partie des pourparlers officiels avec les créanciers pour restructurer la dette du pays.

"La Chine devra jouer un rôle majeur dans le processus de restructuration de la dette du Sri Lanka", ont écrit les chercheurs du CARI, Umesh Moramudali et Thilina Panduwawala, dans le rapport.

La nation insulaire a entamé des pourparlers avec des créanciers bilatéraux en septembre après avoir décroché un accord au niveau du personnel de 2,9 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Mais le financement ne sera pas versé tant que le conseil d'administration du Fonds n'aura pas approuvé l'accord, une étape qui nécessite des garanties financières de la part des créanciers bilatéraux.

Les derniers pourparlers initialement prévus au début du mois ont été reportés, jetant le doute sur la vitesse à laquelle le remaniement de la dette peut progresser.

La dette extérieure totale de la nation insulaire s'élève à 37,6 milliards de dollars, selon le rapport. Si l'on ajoute la dette en devises de la banque centrale, y compris un échange de devises de 1,6 milliard de dollars avec la Chine, la dette extérieure publique s'élève à 40,6 milliards de dollars, dont 22 % proviennent de créanciers chinois.

Les chiffres de la dette totale de CARI diffèrent du décompte de 46,6 milliards de dollars publié par le gouvernement en septembre, car il exclut la dette locale en devises fortes et les prêts à certaines entreprises d'État.

L'étude du CARI a également identifié six prêts différents accordés au port en eau profonde de Hambantota par EximBank entre 2007 et 2013 pour un montant d'environ 1,3 milliard de dollars. Les contrats de prêt comportent des clauses qui "soumettent les prêts au droit chinois et à l'arbitrage devant la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international".