La dette mondiale augmente, non loin du record du T1 2018

NEW YORK, 15 janvier (Reuters) - La dette mondiale a augmenté de 3,9% au troisième trimestre 2018, par rapport à la période comparable de 2017, et de 0,7% vis-à-vis du trimestre précédent, a annoncé mardi l'Institute of International Finance (IFF).

Cette dette représentait 244.200 milliards de dollars (214.447 milliards d'euros) contre 235.100 milliards un an auparavant et 242.500 milliards au deuxième trimestre. Le record, datant du premier trimestre 2018, est de 247.700 milliards de dollars.

Au sein des entreprises non financières, la dette a augmenté à 72.900 milliards de dollars au troisième trimestre contre 68.600 milliards un an plus tôt et 71.800 milliards au deuxième trimestre. Le montant du deuxième trimestre avait dans un premier temps été annoncé à un record de 75.000 milliards de dollars.

La dette des entreprises non financières atteignait 92% du Produit intérieur brut (PIB), un record.

