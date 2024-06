La dette publique britannique a atteint le mois dernier son niveau le plus élevé en pourcentage de l'économie depuis 1961, selon des chiffres officiels publiés vendredi, renforçant ainsi les pressions financières auxquelles devra faire face le prochain gouvernement du pays après les élections du 4 juillet.

La dette nette du secteur public, à l'exclusion des banques contrôlées par l'État, a atteint 2,742 trillions de livres (3,47 trillions de dollars), soit 99,8 % du produit intérieur brut en mai, contre 96,1 % un an plus tôt, selon l'Office des statistiques nationales.

Cette augmentation est intervenue malgré un emprunt public légèrement inférieur aux prévisions en mai, qui s'est élevé à 15,0 milliards de livres, soit un peu moins que la prévision médiane des économistes (15,7 milliards de livres), selon un sondage Reuters.

Les emprunts au cours des deux premiers mois de l'année financière ont totalisé 33,5 milliards de livres, soit 0,4 milliard de plus qu'au cours de la même période en 2023.

La Grande-Bretagne semble se diriger vers un changement de gouvernement à la suite des élections du mois prochain, le parti travailliste de Keir Starmer étant loin devant les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak dans les sondages.

La dette publique a explosé en Grande-Bretagne pendant la pandémie de COVID-19, et les finances publiques ont également été touchées par le ralentissement de la croissance et la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 16 ans.

Les travaillistes et les conservateurs ont l'intention de s'en tenir aux règles budgétaires existantes, qui exigent que les prévisions officielles annoncent une baisse de la dette en pourcentage du PIB entre la quatrième et la cinquième année de la prévision.

Le parti travailliste a déclaré qu'il s'efforcerait de présenter un budget équilibré pour les dépenses quotidiennes, mais qu'il emprunterait pour les investissements à long terme. Les conservateurs ont pour objectif de maintenir le déficit global à un niveau ne dépassant pas 3 % du PIB.

Les travaillistes et les conservateurs se sont engagés à ne pas augmenter le taux de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres prélèvements importants, mais les prévisions budgétaires du gouvernement en mars ont montré que la part de l'impôt dans le PIB était en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 1948. (1 $ = 0,7897 livre) (Reportage de David Milliken et Suban Abdulla ; rédaction de Sarah Young)