Brad Kooima, éleveur de bovins aux États-Unis, a refusé les offres multiples et croissantes des bouchers qui cherchaient à acheter son bétail, afin de pouvoir attendre des prix plus élevés.

Son pouvoir de négociation est en net recul par rapport à ce qu'il était il y a trois ans, lorsque le bétail était abondant et que M. Kooima a déclaré avoir passé sept semaines sans recevoir d'offre, les épidémies de COVID-19 ayant entraîné la fermeture d'usines de transformation de la viande, ce qui rendait la vente de bétail difficile.

Aujourd'hui, le cheptel bovin américain n'a jamais été aussi réduit depuis 1962. La sécheresse et le coût élevé des aliments pour animaux ont poussé les producteurs à envoyer les animaux à l'abattoir au lieu de les garder pour la reproduction. Les éleveurs qui engraissent le bétail ont gagné du poids dans les négociations de vente face aux conditionneurs de viande qui dominent le marché, tels que Tyson Foods Inc, Cargill Inc et JBS USA.

Le fait de payer plus cher pour les bovins réduit la rentabilité des bouchers. Ils essaieront probablement de répercuter les coûts sur les clients, en faisant payer plus cher le bœuf haché et les steaks, en un temps utile où l'inflation est élevée, selon les analystes.

Cargill, le plus grand producteur mondial de bœuf haché, s'attend à ce que les prix du bétail augmentent encore, mais il reste à savoir si la hausse des prix du bœuf ruinera l'appétit des consommateurs, ont déclaré les dirigeants de la société.

"L'inconnue, c'est la demande : combien le consommateur va-t-il payer ?", a déclaré Tom Windish, qui supervise les activités de Cargill dans le secteur de la viande bovine.

Les transformateurs de viande évaluent la demande, ainsi que les stocks de bétail et les marges d'exploitation, afin de déterminer le coût de fonctionnement de leurs abattoirs.

Cargill n'a pas besoin de faire fonctionner ses usines pendant autant d'heures qu'en 2020 en raison de la réduction de l'offre et de l'amélioration des niveaux de personnel, a déclaré Hans Kabat, responsable de l'unité de protéines de Cargill en Amérique du Nord.

Selon les analystes de HedgersEdge.com, le montant que les bouchers gagnent en achetant des bovins et en les transformant en viande est tombé en dessous de 40 dollars par tête de bétail en avril, après avoir atteint 700 dollars par tête en mai 2020. Mercredi, les marges étaient d'environ 117 dollars par tête.

M. Kooima a déclaré qu'il avait décliné les tentatives des conditionneurs le mois dernier pour acheter des bovins de haute qualité sur le marché au comptant de l'Iowa pour 182 dollars par quintal et 183 dollars avant de finalement obtenir une offre pour son prix cible : 185 dollars.

La forte demande de viande bovine de la part des consommateurs contribue jusqu'à présent à stimuler la concurrence pour les bovins. La demande augmente généralement lorsque le temps se réchauffe et que la saison des grillades commence.

"Il y a trois ans, nous avons accepté la première offre que nous avons reçue", a déclaré Todd Drake, un autre producteur qui engraisse plusieurs milliers de bovins. "Aujourd'hui, on m'a offert 178 dollars un mardi, et je me suis dit que j'allais attendre.

Les prix à terme des bovins vivants ont atteint un record de 177,700 cents la livre pour le contrat du premier mois le 13 avril, avant de diminuer en mai. Ce sommet était en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente et de 118 % par rapport à avril 2020.

LES CONDITIONNEURS FONT DES PIEDS ET DES MAINS

Le prix de détail moyen du bœuf de choix au premier trimestre était d'environ 7,60 dollars la livre, soit 0,6 % de moins qu'un an plus tôt, mais 18 % de plus qu'en 2021, selon les données du ministère de l'Agriculture.

Dans le secteur de la viande bovine de Tyson, sa plus grande unité en termes de ventes, les marges d'exploitation ajustées ont diminué à 2,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, contre 19,1 % l'année précédente. La société a déclaré que les coûts d'achat de bétail vivant ont augmenté d'environ 530 millions de dollars.

Goldman Sachs estime que les marges sur le bœuf de Tyson seront de 3 % au prochain trimestre, contre 12,7 % l'année précédente, et qu'elles seront en moyenne inférieures à 2 % en 2024 et 2025. Tyson n'a pas souhaité faire de commentaires avant la publication de ses résultats lundi.

"Les conditionneurs se démènent", a déclaré Derrell Peel, économiste agricole à l'université d'État de l'Oklahoma.

Les profits considérables réalisés par les conditionneurs de viande pendant la pandémie et la flambée des prix du bœuf ont alimenté les inquiétudes de l'administration Biden quant à la consolidation et aux profits réalisés dans le secteur.

Seules quatre entreprises - Cargill, Tyson, JBS et National Beef Packing Company - abattent environ 85 % des bovins engraissés au grain qui sont transformés en steaks, rôtis et autres morceaux. Les entreprises affirment que l'offre et la demande déterminent les prix des bovins et de la viande de bœuf.

Le ministère de l'agriculture a déclaré qu'il continuerait à surveiller le secteur, alors que le gouvernement accorde un milliard de dollars à des transformateurs de viande de petite taille pour accroître leur capacité d'abattage.

Selon la Maison Blanche, les éleveurs recevront environ 39 cents de chaque dollar dépensé par un consommateur pour acheter de la viande bovine en 2022, contre plus de 60 cents 50 ans plus tôt.

En 2023, "l'éleveur de bétail peut négocier une plus grande part du dollar dépensé par le consommateur", a déclaré Brett Gottsch, associé gérant de Gottsch Cattle Co, qui élève du bétail dans le Nebraska.

M. Gottsch reste préoccupé par le manque de concurrence entre les conditionneurs de viande, bien que d'autres aient déclaré que la hausse des prix du bétail montre que le marché fonctionne.

Pete Bonds, un engraisseur basé au Texas, a déclaré qu'il n'arrivait pas à croire que les prix étaient si élevés.

"Je suis tout simplement ravi", a-t-il déclaré.