La diplomatie de la batte et du Guandao*

Que la photo est belle ! Xi Jinping et Joe Biden, souriants et se serrant la main, en marge du sommet du G20 qui s'est tenu cette semaine à Bali, en Indonésie, et à l'occasion de leur première rencontre physique depuis l'accession au pouvoir de Biden. Derrière l'image, des tensions bel et bien vives. Apaisement des relations. Voilà ce qu'on peut lire ça et là pour décrire l'issue de l'entretien de 3h qu'ont tenu les deux hommes, qui ont reconnu publiquement qu'un conflit entre eux n'aiderait ni l'un ni l'autre, que la communication devait perdurer et que leurs économies étaient trop interdépendantes pour tenter un renversement de la table. Voilà une bonne nouvelle pour tous les autres pays pris, d'une manière ou d'une autre, en étau entre ces deux superpuissances. Les autres nouvelles sont moins réjouissantes. Sans surprise, chacun des deux hommes a campé sur ses positions. Le chef d'Etat chinois a rapidement clos le sujet Taïwan, en censurant toute insertion américaine dans le débat. Au sujet de l'Ukraine, le patron du Parti Communiste n'a pas lâché beaucoup plus de lest. Si, en accord avec son homologue américain, il s'est opposé à l'usage potentiel de l'arme nucléaire dans le cadre du conflit russo-ukrainien et s'est exprimé en faveur d'une reprise des pourparlers, il a refusé de condamner l'offensive de Vladimir Poutine sur son voisin. De son côté, Biden a attaqué la délicate question des droits de l'homme et du travail forcé des Ouïghours dans le Xinjiang et réaffirmé son soutien à l'égard du Tibet et de HongKong notamment. Il a toutefois appelé son interlocuteur à l'aide sur l'épineux problème nord-coréen, et l'a exhorté à user de son influence pour calmer les ardeurs de Kim Jong-Un. Pas sûr qu'il soit entendu, au moment où ce dernier déploie un nombre record de missiles autour de ses frontières. Mais c'est bien là le jeu de la diplomatie internationale. "Il y a des cas où tout l'art de la diplomatie consiste à maintenir les problèmes intacts le plus longtemps possible.", écrivait André Frossard, académicien français dont je découvre à l'instant l'existence (pardonnez mon inculture). Citation que j'adoucirais un peu, en la reformulant : " L'art de la diplomatie consiste à maintenir en l'état les situations qui semblent les plus explosives, le plus longtemps possible". Si j'en crois ce que je viens de lire. *Le Guandao est une arme blanche traditionnelle chinoise. Dessin d'Amandine Victor pour Zonebourse

