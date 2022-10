La directrice du FMI, Mme Georgieva, souhaite achever la restructuration de la dette de la Zambie et du Tchad d'ici la fin de l'année.

Mme Georgieva, s'adressant à des groupes de la société civile au début des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, a déclaré qu'une initiative du Groupe des 20 lancée fin 2020 avait été lente à devenir opérationnelle, mais elle s'est montrée optimiste quant aux cas du Tchad et de la Zambie, qui, avec l'Éthiopie, ont été les premiers à demander de l'aide.

Mme Georgieva a déclaré que le FMI faisait pression pour une plus grande prévisibilité et une résolution rapide des demandes d'aide dans le cadre commun du G20. Il est également essentiel d'étendre ce cadre aux pays à revenu intermédiaire, a-t-elle ajouté.

Le FMI travaille également sur la manière d'inclure des clauses d'action collective dans les contrats de dette signés aujourd'hui, qui permettraient de suspendre immédiatement les paiements du service de la dette si un pays subit un choc climatique, a-t-elle ajouté.

Les responsables du FMI et de la Banque mondiale ont à plusieurs reprises pointé du doigt la Chine, le plus grand créancier de nombreux pays africains, et les créanciers du secteur privé pour avoir traîné les pieds afin de réduire le fardeau de la dette des pays.

Vendredi, le gouvernement zambien a déclaré aux investisseurs qu'il espérait pouvoir convenir de conditions d'allègement de la dette avec les créanciers officiels d'ici la fin de l'année ou au début de 2023.

La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut pendant l'ère COVID-19 alors qu'elle se débattait avec une dette qui atteignait 133 % du PIB à la fin de 2021. Le FMI estime que la Zambie a besoin de 8,4 milliards de dollars d'"allégement de la dette en espèces" - en réduisant à la fois les paiements d'intérêts et les remboursements de prêts - de 2022 à 2025.

Fin août, le fonds a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars sur trois ans à la Zambie, une étape cruciale dans la quête du pays d'Afrique australe pour restructurer ses dettes.

Les créanciers du Tchad sont sur le point de conclure un accord d'allègement de la dette, a déclaré lundi une source du ministère français des Finances.