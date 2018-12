La directrice financière de Huawei arrêtée au Canada

(Actualisé tout du long)

WASHINGTON, 6 décembre (Reuters) - Meng Wanzhou, directrice financière du groupe chinois Huawei, a été arrêtée le 1er décembre à Vancouver, au Canada, et risque une extradition vers les Etats-Unis, a annoncé mercredi le département canadien de la Justice, sans donner davantage de précision sur les motifs de cette arrestation.

Cette arrestation est liée à une violation des sanctions anti-iraniennes instaurées par Washington, a déclaré une source informée de la situation. Reuters n'a pu vérifier la nature exacte des accusations portées contre Meng Wanzhou.

Huawei a confirmé l'arrestation de sa dirigeante et a déclaré que peu d'informations lui avaient été fournies concernant les accusations qui pesaient contre elle.

Dans un communiqué, l'équipementier télécoms chinois a ajouté "n'être au courant d'aucun agissement répréhensible de la part de Mme Meng".

L'ambassade de Chine au Canada a dit s'opposer à cette arrestation et a demandé la libération immédiate de Meng Wanzhou.

Des sources ont déclaré en avril à Reuters que les autorités américaines enquêtaient sur Huawei depuis au moins 2016, soupçonnant le groupe chinois de livrer des produits d'origine américaine en Iran et dans d'autres pays en violation aux règles et sanctions décidées par Washington.

Aucun commentaire n'a été effectué par le département américain de la Justice. Un porte-parole du parquet de Brooklyn, à New York, en charge de l'enquête selon des sources, n'a pas fait de déclaration.

Selon le communiqué de Huawei, Meng Wanzhou a été arrêtée lors d'une correspondance au Canada entre deux vols.

La firme a déclaré qu'elle se pliait à toutes les règles et les sanctions émises par les Etats-Unis. (Makini Brice, avec Julie Gordon à Vancouver et Diane Bartz à Washington; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)