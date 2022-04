La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, déclare qu'elle ne sollicitera pas un second mandat

L'annonce de M. Lam est intervenue alors que les médias ont déclaré que le secrétaire en chef John Lee, le deuxième plus haut fonctionnaire de Hong Kong, était prêt à démissionner pour rejoindre la course pour remplacer M. Lam en mai et devenir le prochain dirigeant de la ville sous domination chinoise.

"Il n'y a qu'une seule considération et c'est la famille. J'ai déjà dit à tout le monde que la famille est ma première priorité en termes de considération. Ils pensent qu'il est temps pour moi de rentrer à la maison", a déclaré Lam lors d'un point de presse régulier.

Lam, née en 1957 à Hong Kong sous domination britannique et fonctionnaire de longue date, qui se décrit comme une fervente catholique, a pris ses fonctions en 2017 en promettant d'unir une ville qui éprouvait de plus en plus de ressentiment face à l'emprise de Pékin.

Deux ans plus tard, des millions de personnes sont descendues dans la rue lors de manifestations antigouvernementales parfois violentes qui ont finalement conduit Pékin à imposer une loi de sécurité nationale radicale en juin 2020, lui donnant plus de pouvoir que jamais pour façonner la vie à Hong Kong.

Les dirigeants de la ville sont sélectionnés par un petit comité électoral composé de fidèles de Pékin, de sorte que quiconque devient le prochain dirigeant de l'ancienne colonie britannique le fera avec l'approbation tacite de Pékin.

Lee, 64 ans, un responsable de la sécurité pendant les manifestations pro-démocratie prolongées et souvent violentes de 2019, a été promu en 2021 dans un geste que certains analystes ont qualifié de signal des priorités de Pékin pour la ville liées à la sécurité plutôt qu'aux finances ou à l'économie.

Lee n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'élection des dirigeants a été repoussée du 27 mars pour donner au gouvernement le temps de combattre une épidémie de COVID qui a infecté plus d'un million des 7,4 millions d'habitants de l'ancienne colonie britannique.

Depuis que Hong Kong est repassé sous domination chinoise en 1997, il a eu quatre chefs de l'exécutif, qui ont tous lutté pour trouver un équilibre entre les aspirations démocratiques de certains résidents et la vision des dirigeants du Parti communiste chinois.