La disparition du boom de l'or au Burkina Faso met les moyens de subsistance en danger

Mais alors que le pays d'Afrique de l'Ouest perd des territoires aux mains des militants islamistes et passe de coup d'État en coup d'État, menaçant de transformer le boom en crise, Diallo craint de ne pas pouvoir conserver ses dix employés.

"Les choses se resserrent", a déclaré Diallo, 42 ans, à Reuters par téléphone. "Si la mine ne redémarre pas en décembre, je vais devoir laisser partir certaines personnes".

La mine de Karma, que Diallo approvisionne, a été fermée en juin après une attaque militante qui a fait un mort parmi les travailleurs et un soldat.

Acquise par la société burkinabé Néré Mining auprès d'Endeavour Mining en mars, Karma est l'une des quatre mines d'or au moins qui ont arrêté leur production cette année en raison des risques de sécurité.

En avril, la société russe Nordgold a arrêté l'exploitation minière à Taparko, affirmant que la vie de son personnel était en danger.

L'économie est également en danger.

L'or est le principal produit d'exportation du Burkina Faso, représentant 37 % du total des exportations en 2020, et l'exploitation minière est une source importante d'emplois.

Pour chaque personne directement employée par une mine, il y a trois ou quatre travailleurs d'entrepreneurs et de services, estime l'association nationale des entrepreneurs miniers.

L'entreprise de Diallo, dont les revenus s'élevaient à 100 millions de francs CFA (151 399 $) en 2019, gagne à peine 4 millions de francs CFA par mois depuis la fermeture de la mine de Karma, a-t-il déclaré. Le conflit a également alimenté l'inflation, rendant le bétail plus cher.

LA PRODUCTION S'EFFONDRE

Le déclin de la fortune de Diallo se reflète au niveau national.

Au rythme actuel, le Burkina Faso devrait produire 13% d'or de moins cette année qu'en 2021, en partie à cause des fermetures de mines, selon les statistiques gouvernementales.

Le démarrage de la production à la mine d'or Bomboré d'Orezone, fin septembre, a fait exception à la tendance.

Au cours des neuf mois à fin septembre - la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles - le pays a produit 43,651 tonnes d'or, contre 50,126 tonnes sur la même période l'année dernière.

"Nous voyons l'industrie aurifère décliner au Burkina au cours des cinq à dix prochaines années", a déclaré à Reuters Richard Hyde, président exécutif et PDG de West African Resources.

Les risques de sécurité font que peu d'exploration a lieu, a-t-il ajouté, précisant que West African Resources était l'une des rares sociétés à explorer et à planifier une nouvelle mine.

Le ministère des mines du Burkina Faso n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Cette année est en passe d'être la plus meurtrière pour le pays depuis le début de la crise du Sahel il y a plus de dix ans, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).

La Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliée à Al-Qaïda, a mené plus de 400 attaques dans dix des 13 régions du Burkina Faso au cours du premier semestre de l'année.

Le conflit a également déclenché des crises politiques dans le pays, avec deux coups d'État militaires cette année.

Malgré l'instabilité, les mineurs ont réussi à faire entrer et sortir des personnes et des fournitures du pays, a déclaré Sean Fieler, directeur des investissements chez Equinox Partners Investment Management LLC, qui a visité des mines au Burkina Faso en juillet.

Toutefois, a-t-il ajouté, "deux coups d'État en l'espace de 12 mois ne sont pas une bonne chose, je ne pense pas que quiconque puisse soutenir le contraire".

Equinox Partners, par le biais de ses fonds, détient une participation de 4,4 % dans West African Resources, une participation de 0,2 % dans Endeavour Mining, et investit également dans Orezone.

Sébastien de Montessus, PDG d'Endeavour, le plus grand producteur d'or du Burkina Faso, a déclaré : "Nous restons engagés envers le pays et veillons à ce que notre présence continue à apporter des avantages économiques à nos employés, entrepreneurs, fournisseurs et communautés d'accueil".

Au Burkina, 20 % des redevances minières perçues par l'État et 1 % des revenus des sociétés minières sont versés dans un Fonds de développement local minier (FMDL) géré par l'État qui finance des projets de développement dans les communautés minières et ailleurs.

Au cours du premier semestre 2022, les contributions à ce fonds ont chuté de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les rapports du ministère des mines.

"Lorsque les mines ferment, c'est tout le pays qui est perdant", a déclaré Julien Baudrand, vice-président senior pour la durabilité chez Fortuna Silver, qui exploite la mine d'or de Yaramoko au Burkina Faso.

(1 $ = 636,0000 francs CFA)