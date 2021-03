La dissimulation du visage interdite par référendum en Suisse-TV

ZURICH, 7 mars (Reuters) - Les électeurs suisses ont approuvé dimanche par référendum l'interdiction de se dissimuler le visage, une proposition de l'extrême droite qui vise notamment, sans le dire explicitement, à prohiber le port du voile intégral dans l'espace public.

Selon la chaîne de télévision SRF, 51% des Suisses ont approuvé la mesure dont le texte n'évoque jamais l'islam ou les musulmans. Elle vise également à empêcher les violences commises par des individus masqués lors de manifestations.

"En Suisse, notre tradition, c'est de montrer son visage. C'est l'expression de nos libertés fondamentales", a déclaré Walter Wobmann, président du comité référendaire et député de l'Union démocratique du centre, située à l'extrême droite de l'échiquier politique suisse, avant de voter.

La dissimulation du visage, a-t-il dit, est "un symbole de cet islam politique, extrême, qui prend une place de plus en plus importante en Europe et qui n'a pas la sienne en Suisse". (Michael Shields; version française Nicolas Delame)