"Une anomalie s'est produite, mais elle était spécifique à l'événement et il n'y a pas d'implications pour la fiabilité de l'ensemble des systèmes de missiles Trident et des stocks", a déclaré M. Shapps dans une déclaration écrite au Parlement.

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré mercredi qu'une "anomalie" survenue lors de l'essai de son système de missiles nucléaires le mois dernier n'avait aucune conséquence sur la capacité de la Grande-Bretagne à tirer des armes nucléaires.

"Il n'y a pas non plus d'implications pour notre capacité à tirer nos armes nucléaires, si les circonstances l'exigent... le gouvernement est absolument convaincu que la force de dissuasion du Royaume-Uni reste efficace, fiable et redoutable.