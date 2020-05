La distanciation sociale prolongée en Allemagne jusqu'au 29 juin

(Actualisé avec confirmation du gouvernement)

BERLIN, 26 mai (Reuters) - Les mesures de distanciation sociale en Allemagne vont être prolongées jusqu'au 29 juin pour contenir l'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi un porte-parole du gouvernement à la suite d'un accord avec les 16 régions du pays.

La chancelière Angela Merkel, qui craint une deuxième vague de contaminations nécessitant un nouveau confinement de la population, dévastateur pour l'économie, avait initialement proposé de prolonger jusqu'au 5 juillet l'obligation de maintenir une distance d'un mètre et demi entre les personnes.

L'accord trouvé mardi prévoit aussi que les rassemblements de 10 personnes maximum seront de nouveau autorisés à partir du 6 juin.

Avec 8.302 morts jusqu'à présent, l'Allemagne a été moins durement frappée par le nouveau coronavirus que d'autres grands pays européens comme la France, l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, et la levée partielle du confinement n'a pas provoqué pour l'instant d'accélération du nombre de contaminations.

Les 16 Länder allemands n'ont toutefois pas tous été touchés de la même manière et des dissensions sont apparues quant à la rapidité du déconfinement du pays, entre par exemple la Thuringe, peu affectée par l'épidémie, et la Bavière.

La Thuringe a ainsi publié un communiqué distinct pour se prononcer en faveur de mesures volontaires et locales.

Markus Söder, le ministre-président de Bavière, s'est en revanche élevé contre une relance trop précoce du tourisme alors que, selon une source gouvernementale, l'Allemagne envisage de lever le 15 juin sa recommandation à ne pas se rendre dans les 26 autres pays de l'Union européenne ainsi qu'en Grande-Bretagne, Islande, Norvège, Suisse et au Liechtenstein.

"Nous avons en Italie, en Espagne et en France des nombres de contaminations complètement différents de ceux de l'Allemagne donc je demande au gouvernement fédéral de réfléchir très attentivement à cela", a dit Markus Söder.

"Il ne faut pas se méprendre. Le coronavirus reste mortel", a-t-il ajouté, en qualifiant de "signal fatal" les projets de la Thuringe. (Andreas Rinke et Michael Nienaber; avec Madeline Chambers et Michelle Martin; version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)