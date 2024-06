"La divergence des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique est bien là" (Carmignac)

"La zone euro se porte mieux. La croissance du PIB devrait y être de 0,7% cette année et deux fois plus élevée l'année prochaine (elle est attendue à +1,4% en 2025), les consommateurs montrent des signes d'amélioration et nous constatons un rebond de la demande", introduit Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac.



"Pourtant, la Banque centrale européenne (BCE) devrait procéder à une première baisse des taux d'intérêt le 6 juin (...) un peu moins de deux ans après avoir initié son cycle de resserrement monétaire", poursuit-il.



Sur le front des taux directeurs, l'objectif est de desserrer la vis monétaire, soutient Kevin Thozet. Qui poursuit : "Ainsi, jeudi, nous devrions voir un premier pas visant à réduire le caractère restrictif de la politique monétaire, avec une baisse de 25 points de base des taux directeurs. Un soulagement et une bonne nouvelle pour l'économie européenne, mais on est encore loin de la normalisation avec des taux directeurs ramenés à 3,75% alors que l'inflation devrait continuer à ralentir."



Kevin Thozet conclut : "La divergence des politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique est bien là. Avec une BCE qui baisse ses taux d'intérêt en juin, alors que la probabilité pour la Fed de baisser ses taux d'intérêt avant les élections américaines s'éloigne ; et de ce fait cette dernière restera probablement en pause jusqu'en décembre".