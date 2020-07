La diversification, mettre ses ufs dans plusieurs paniers

La diversification, mettre ses œufs dans plusieurs paniers 0 20/07/2020 | 15:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En finance, le conseil le plus donné est probablement de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Diversification géographique, sectorielle, etc. sont autant de possibilités qui permettent de diluer le risque. Pour vous aider dans cette direction, voici une petite revue vidéo des possibilités qui s’offrent à vous. Avant de commencer, si vous débutez en bourse, ou si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, voici une série de conseils à ne jamais oublier. Maintenant que vous avez compris les avantages de la diversification, abordons quelques supports qui s’y prêtent plutôt bien. Les valeurs refuges Quels sont les actifs qui résistent le mieux aux crises et comment les intégrer dans un portefeuille ? Une explication par Xavier Delmas. Les ETFs Les ETFs permettent de s'exposer à quasiment n’importe quel sous-jacent. Ils peuvent déjà constituer une forme de diversification. Ils permettent aussi d’investir directement sur un secteur, un pays ou une classe d'actifs. Si vous pensez intégrer des ETFs à votre portefeuille, cette vidéo vous présente le coût de ces solutions. Certains ETFs, offrent également la possibilité aux investisseurs de profiter d’un effet de levier. Vous trouverez ci-dessous une petite présentation des avantages et inconvénients qui leur sont propres. Essayer de surperformer les indices, tout en diminuant le risque, c’est ce que promettent les ETFs Smart Beta. Voilà un petit décryptage en vidéo. Pour finir, voici une présentation de la gamme Lyxor Les bois et forêts Les forêts ont généralement un rendement plutôt faible et sont un support peu liquide et difficile à appréhender. Malgré ces inconvénients, elles sont relativement peu corrélées au marché action et présentent une volatilité très faible. Par ailleurs, elles offrent également de nombreux avantages fiscaux, notamment en matière de transmission. Les foncières Le marché immobilier représente également un moyen de se diversifier. Nécessitant généralement un capital assez conséquent, les investisseurs particuliers ont souvent tendance à surpondérer cet actif, tout en ne se positionnent que sur un nombre limité de biens. La pierre papier est un moyen de remédier à ce problème. Par ailleurs, les foncières cotées sont également un moyen de conserver de la liquidité tout en bénéficiant de la fiscalité des valeurs mobilières. Plus d’explication dans cette série de trois vidéos. Les Cryptos Bien que très volatiles, les cryptomonnaies constituent également une source de diversification. À intégrer avec parcimonie dans un portefeuille, voici un focus sur le Bitcoin et le phénomène du halving. Le portefeuille quatre-saisons Un peu d’artichauts, des tomates, du jambon, des champignons, etc. voici la recette du portefeuille All Weather de Ray Dalio.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue