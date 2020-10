La division Merchant Banking de Goldman Sachs s'associe à une équipe de gestion d'infrastructures de données de premier plan et s'engage à investir jusqu'à 500 millions de dollars pour créer une plateforme de centre de données, Global Compute

La division Merchant Banking de Goldman Sachs (“GS MBD”) a annoncé aujourd’hui s’être associée à une équipe de direction chevronnée, dirigée par Scott Peterson, un dirigeant de longue date dans le secteur des centres de données, pour créer Global Compute Infrastructure LP (“Global Compute” ou la “Société”), une plateforme mondiale d’infrastructures de centres de données nouvellement créée.

GS MBD s’est engagée initialement à apporter jusqu'à 500 millions de dollars de fonds propres, provenant principalement de son fonds pour les infrastructures West Street Infrastructure Partners III, LP (“WSIP III”), pour permettre de déployer environ 1,5 milliard de dollars d’investissements à court terme en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique latine. Global Compute entend s'agrandir, en combinant des acquisitions et un développement organique, pour servir les clients dans des zones géographiques avec de puissants vents contraires séculaires et un potentiel de croissance importante des infrastructures de données. Tirant parti de l’expérience et des antécédents de l’équipe de direction, Global Compute se concentrera sur l’acquisition et le développement d’installations en mesure de répondre aux besoins croissants de calcul, de stockage, de connectivité et de déploiement de colocation des plus grandes entreprises technologiques au monde.

L’équipe de direction qui a fondé Global Compute est dirigée par son PDG Scott Peterson, l’ancien directeur des investissements et cofondateur de Digital Realty (“DLR”), qui bénéficie de plus de 18 années d’expérience dans le secteur des centres de données et de plus de 30 années dans le domaine de l'investissement immobilier. Lorsqu’il travaillait chez DLR entre 2004 et 2018, M. Peterson dirigeait toutes les activités de placement et était responsable d’un volume total de transactions de 17 milliards de dollars à la fois dans les fusions et acquisitions et dans le développement organique. M. Peterson est rejoint par plusieurs cadres expérimentés dans le domaine des centres de données ; par son collègue cofondateur de DLR Christopher Kenney au poste de chef des opérations et par l’ancien cadre supérieur de DLR pour la région EMEA, Stephen Taylor, au poste de responsable pour l’Europe. M. Kenney est en grande partie responsable de l’expansion de l’implantation de DLR à l’international, et M. Taylor a mené bon nombre de ces initiatives dans toute la région EMEA. L’équipe de Global Compute possède l'expérience spécialisée, les solides relations clients et l’étendue des capacités nécessaires pour fournir la meilleure infrastructure de centre de données de sa catégorie à l’échelle mondiale.

Conformément à cette stratégie, le 17 octobre 2020, Global Compute a signé un accord en vue de racheter ATM S.A. (“ATM”), la plus importante entreprise d’infrastructures de centres de données et de communications en Pologne, à un consortium de fonds géré par MCI Capital, la principale société de capital d'investissement axée sur la technologie dans la région d'Europe centrale et orientale, et à Mezzanine Management, le plus important fonds mezzanine dans la région. ATM, qui a son siège à Varsovie, fournit à Global Compute des actifs de centres de données de niveau mondial, une présence dans les infrastructures de communication, une clientèle et une solide réputation sur le marché, ainsi qu’un point d'entrée attrayant sur le marché en croissance rapide des centres de données dans la région d'Europe centrale et orientale. Global Compute prévoit de tirer parti de la réussite et du leadership de marché d’ATM en positionnant la société pour qu’elle réponde aux besoins de déploiement croissants des clients, nouveaux comme existants, en Pologne et dans toute la région d'Europe centrale et orientale.

« Goldman Sachs est notre partenaire de prédilection alors que nous recherchons des opportunités d'investissement globales dans le domaine des infrastructures de données », a affirmé Scott Peterson, PDG de Global Compute. « Nos pedigrees et réseaux globaux combinés, conjointement à l’accès de GS MBD à suffisamment de capital de croissance, permettront à la plateforme de Global Compute de non seulement répondre aux besoins essentiels de nos clients à travers le monde, mais aussi de créer et de libérer de la valeur pour nos partenaires. Notre investissement initial dans ATM S.A. est la parfaite illustration de cette collaboration. Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de notre partenariat avec Goldman Sachs, qui nous permettra de fournir des solutions créatives à nos clients dans la monde entier. »

« Nous sommes absolument ravis de nous associer avec M. Peterson et avec l’équipe de Global Compute », a déclaré Leonard Seevers, directeur général chez Goldman Sachs. « Nous voyons une formidable opportunité dans le domaine des centres de données, découlant de la demande de calcul et de stockage croissante, et nous pensons que l’équipe de Global Compute, appuyée par les ressources mondiales de Goldman Sachs, occupe une position unique pour proposer des solutions de niveau mondial afin de satisfaire cette demande. »

GS MBD a été conseillée par Davis Polk & Wardwell LLP. L’équipe de direction de Global Compute a été conseillée par PJT Park Hill et Mayer Brown, tandis que Global Compute a été conseillée par Torch Partners et White & Case LLP pour ce qui concerne l’acquisition d’ATM SA

À propos de la division Merchant Banking de Goldman Sachs

Fondée en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. est une entreprise de premier plan mondial spécialisée dans la banque d'investissement, les valeurs mobilières et la gestion de placements. La division Merchant Banking de Goldman Sachs est le centre principal pour les activités d’investissement pour compte propre à long terme de la société. MBD est l’un des plus importants investisseurs de capitaux privés au monde, avec des investissements dans les participations privées, les infrastructures, la dette privée, le capital de croissance et l’immobilier.

À propos de Global Compute

Global Compute est un nouveau venu dans le secteur des infrastructures de centres de données. Dirigée par une équipe composée de vétérans internationaux de l'industrie possédant plus de 50 années d’expérience combinée dans le secteur, la Société prévoit d’acquérir, de développer et d’exploiter des actifs de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique latine. Notre ambition est de jouer le rôle de partenaire des plus grandes entreprises technologiques au monde et leurs clients en proposant des solutions sûres, fiables et créatives pour leurs exigences en matière de capacité de calcul et de connectivité sur les marchés à forte croissance et établis. Global Compute bénéficie du soutien de la division Merchant Banking de Goldman Sachs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201020006220/fr/