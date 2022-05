La douleur n'est pas terminée pour le marché obligataire américain mais certains voient les rendements approcher de leurs sommets

Les obligations du Trésor américain ont connu le pire début d'année de leur histoire et le repli de certaines parties de la courbe s'est poursuivi la semaine dernière après que la Réserve fédérale américaine ait augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 50 points de base et annoncé qu'elle commencerait à réduire son bilan le mois prochain pour contrer l'inflation galopante.

Pourtant, pour certains investisseurs, la plupart de la faiblesse des marchés obligataires due à l'inflation a été prise en compte et, bien qu'il y ait encore de la place pour une hausse, les rendements pourraient commencer à diminuer bientôt, car les conditions financières se resserrent en raison des actions de la Fed.

"Nous nous rapprochons probablement du sommet en termes de rendements", a déclaré John Madziyire, gestionnaire de portefeuille senior et responsable des obligations du Trésor américain et de l'inflation au sein du Fixed Income Group de Vanguard.

"Les rendements peuvent encore augmenter en raison de la volatilité élevée, mais nous nous rapprochons probablement d'un point où nous évaluons les rendements les plus élevés et où les acheteurs seront plus attirés par ces niveaux", a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans - une référence pour les taux hypothécaires et d'autres instruments financiers - a atteint un nouveau sommet de 3,2 % lundi, un niveau vu pour la dernière fois en novembre 2018. S'il franchit la barre des 3,26 %, il percera ces sommets de 2018 et sera aux niveaux de 2011.

Brian Reynolds, stratège en chef des marchés chez Reynolds Strategy, a pointé du doigt 2018 et 2011 comme "deux événements hautement émotionnels dans l'histoire du marché obligataire", 2018 marquant les investisseurs étant "effrayés à l'idée que la Fed allait resserrer à l'infini" tandis que 2011 était l'année où les États-Unis ont perdu leur note triple A.

Les rendements avaient déjà explosé au-delà des attentes. Un sondage Reuters du 29 mars au 5 avril a montré que les experts en revenu fixe prévoyaient que l'obligation à 10 ans atteindrait 2,60 % dans un an.

Après avoir atteint 3,2 % lundi, les rendements sont toutefois retombés aux alentours de 3 % dans une fuite vers la sécurité, alors que les actions ont chuté en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et à un ralentissement économique en Chine après une récente augmentation des cas de coronavirus.

"L'élan de la poussée vers le haut des taux d'intérêt semble ralentir un peu", a déclaré Mike Vogelzang, directeur des investissements chez CAPTRUST, soulignant également les rendements relativement stables des obligations du gouvernement américain à deux ans, les prix ayant apparemment reflété les hausses de taux prévues par la Fed cette année.

Les rendements à deux ans, qui sont particulièrement sensibles aux changements de politique monétaire, ont légèrement baissé depuis que la Fed a relevé ses taux la semaine dernière, et la courbe de rendement entre les obligations à deux ans et les obligations à 10 ans s'est fortement accentuée, passant de 18,9 points de base avant la hausse de la Fed à 44 points de base lundi.

Cette partie de la courbe s'est inversée à la fin du mois de mars, puis en avril, envoyant un signal d'avertissement aux investisseurs qu'une récession pourrait suivre.

"La courbe était plutôt plate il y a un mois et elle s'est maintenant pentifiée... généralement, une courbe plus raide est saine", a déclaré Eric Stein, coresponsable des titres à revenu fixe mondiaux et directeur des investissements chez Morgan Stanley Investment Management.

"Nous commençons à réunir les conditions nécessaires pour que les rendements cessent de continuer à augmenter", a déclaré M. Stein, soulignant le resserrement des conditions financières et la baisse des attentes en matière d'inflation, mesurée par les Treasury Inflation-Protected Securities.

Les points morts d'inflation, qui indiquent les attentes du marché en matière d'inflation future, ont chuté. Le taux d'inflation de rupture à 10 ans - un indicateur de l'inflation future - a baissé à 2,79 % lundi, reculant encore par rapport au taux de 3,14 % atteint le mois dernier, le plus élevé depuis au moins septembre 2004.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que les décideurs étaient prêts à approuver des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions politiques en juin et juillet.

Pour Jimmy Lee, directeur général de The Wealth Consulting Group, une société de gestion de patrimoine, la demande d'obligations à 10 ans augmentera probablement si elles atteignent un rendement de 3,5 % au cours des deux prochains mois.

"La douleur n'est probablement pas encore terminée, mais je sens qu'on s'en approche", a-t-il déclaré.

"Entre maintenant et après ces deux hausses, je pense qu'il y aura des achats potentiels. Je pense que les gestionnaires de fonds voient de la valeur qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps."

Pour Vogelzang de CAPTRUST, cependant, il n'y a aucun signe sur le marché qu'une limite supérieure des rendements est sur le point d'être atteinte, et la liquidation du bilan de la Fed, qui devrait commencer le mois prochain, pourrait ajouter une pression supplémentaire.

"Il y a trop de résultats qui peuvent avoir lieu et qui pourraient vraiment vous mettre dans une mauvaise posture", a-t-il déclaré.

