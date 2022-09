La droite de Giorgia Meloni triomphe aux élections en Italie

Les résultats provisoires ont montré que le bloc de droite devrait avoir une forte majorité dans les deux chambres du parlement, donnant potentiellement à l'Italie une rare chance de stabilité politique après des années de bouleversements et de coalitions fragiles.

Toutefois, Mme Meloni et ses alliés doivent faire face à une liste impressionnante de défis, notamment la flambée des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine et un nouveau ralentissement de la troisième économie de la zone euro.

"Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas au point final, nous sommes au point de départ. C'est à partir de demain que nous devons prouver notre valeur", a déclaré Meloni, 45 ans, aux partisans enthousiastes de son parti nationaliste Frères d'Italie, tôt lundi matin.

Meloni minimise les racines post-fascistes de son parti et le dépeint comme un groupe dominant comme les conservateurs britanniques. Elle s'est engagée à soutenir la politique occidentale en Ukraine et à ne pas prendre de risques avec les finances fragiles de l'Italie.

Les capitales européennes et les marchés financiers examineront attentivement ses premiers pas, étant donné son passé eurosceptique et la position ambivalente de ses alliés sur la Russie.

Dans son discours de victoire, Mme Meloni a adopté un ton conciliant.

"Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens, dans le but d'unir le peuple et de nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise", a-t-elle déclaré. "C'est le moment d'être responsable".

MALHEURS DE LA LIGUE

Les projections basées sur une bonne moitié des votes comptés placent les Frères d'Italie à près de 26%, contre seulement 4% lors de la dernière élection nationale en 2018, les électeurs ayant opté pour une figure largement inexpérimentée pour régler les nombreux problèmes de la nation.

En revanche, son principal allié a connu une nuit désastreuse, la Ligue de Matteo Salvini recueillant environ 9 % des voix, contre plus de 17 % il y a quatre ans, et étant dépassée par Meloni dans tous ses fiefs traditionnels du nord.

L'autre grand parti conservateur, le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi, a également obtenu environ 8%, laissant Frères d'Italie le partenaire dominant.

Bien qu'il soit prévu que l'alliance de Meloni détienne des majorités confortables dans les chambres haute et basse, ses membres ont des positions divergentes sur plusieurs questions qui pourraient être difficiles à concilier. [L8N30W0GW]

Salvini, par exemple, remet en question les sanctions de l'Occident contre la Russie et tant lui que Berlusconi ont souvent exprimé leur admiration pour son dirigeant Vladimir Poutine.

Ils ont également des points de vue divergents sur la manière de faire face à la hausse des factures d'énergie et ont fait une série de promesses, notamment des réductions d'impôts et une réforme des retraites, que l'Italie aura du mal à assumer.

Sarah Carlson, vice-présidente senior de l'agence de notation Moody's, a déclaré que le prochain gouvernement italien devra gérer une charge de la dette "qui est vulnérable aux évolutions négatives de la croissance, des coûts de financement et de l'inflation".

Meloni succédera au Premier ministre Mario Draghi, l'ancien directeur de la Banque centrale européenne, qui a poussé Rome au centre de l'élaboration des politiques de l'UE pendant ses 18 mois de mandat, en forgeant des liens étroits avec Paris et Berlin.

En revanche, parmi les premiers dirigeants à féliciter Meloni figurait Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui a été accusé par Bruxelles de porter atteinte à l'État de droit, mais qui est proche à la fois de Meloni et de Salvini.

Malgré sa victoire nette, le vote n'a pas été un soutien retentissant pour l'alliance conservatrice. Le taux de participation n'a été que de 64 %, contre 74 % il y a quatre ans - un record à la baisse dans un pays qui a historiquement une forte participation électorale.

La droite a pleinement profité de la loi électorale italienne, qui avantage les partis qui forgent des pactes avant le scrutin. Les partis de centre-gauche et centristes n'ont pas réussi à s'accrocher et même s'ils ont remporté plus de voix que les conservateurs, ils ont fini par obtenir beaucoup moins de sièges.

Le Parti démocratique (PD) de centre-gauche a obtenu quelque 19 %, le Mouvement 5 étoiles, parti de gauche non aligné, a obtenu environ 16 %, tandis que le groupe centriste "Action" a obtenu un peu plus de 7 %.

"C'est une soirée triste pour le pays", a déclaré Debora Serracchiani, une des principales parlementaires du PD. "(La droite) a la majorité au parlement, mais pas dans le pays".