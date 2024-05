Depuis son bureau situé dans une annexe éloignée, Jean-Paul Garraud, législateur français de droite, vise une place beaucoup plus proche du cœur décisionnel du Parlement européen.

Le président du Rassemblement national (RN) français s'attend à ce que les partis nationalistes et eurosceptiques progressent lors des élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin, ce qui leur permettrait d'exercer une première influence à Bruxelles et à Strasbourg, à condition que les autres partis de droite et de centre-droit collaborent avec eux.

Selon les sondages, les partis de la droite radicale devraient gagner du terrain dans toute l'Union européenne, y compris en France, en Allemagne et en Italie, où de nombreux sièges sont en jeu, car les électeurs frustrés par le coût de la vie, la crise énergétique, l'immigration clandestine et l'évolution du paysage géopolitique recherchent des solutions autres que celles des partis traditionnels.

"Nous serons dans une position différente et nous ne serons pas bloqués sur l'Internet. Nous pourrions avoir des positions dans les commissions ou un président ou un vice-président au Parlement européen", a déclaré M. Garraud à Reuters, anticipant une nouvelle influence lorsque la chambre examinera des questions cruciales pour l'extrême droite.

"Ce dont je suis sûr, c'est que nous aurons une majorité dans un certain nombre de votes", a déclaré M. Garraud, ajoutant que cela pourrait permettre aux blocs de partis d'extrême droite d'atténuer les politiques vertes ou les restrictions au libre-échange. "Et surtout, moins d'immigration", a-t-il ajouté, soulignant une question cruciale pour la droite radicale.

Les sondages prévoient que les deux groupes de droite radicale, Identité et Démocratie (ID) et les Conservateurs et Réformistes européens (ECR), ajouteront 30 à 50 sièges, pour atteindre 22 à 25 % contre 18 % actuellement.

Le soutien ne se limite pas à une base traditionnelle d'hommes âgés mécontents. Un récent sondage allemand a montré que 22 % des moins de 30 ans voteraient pour l'AfD, le parti d'extrême droite du pays. Le président du RN est Jordan Bardella, 28 ans, une affiche télégénique sur TikTok, la plateforme de vidéos courtes peu utilisée par le grand public.

La plupart des partis sont de grands utilisateurs des médias sociaux, qui, selon les groupes traditionnels, bombarderont les électeurs de l'UE de mensonges.

Dans le port français de Dunkerque, longtemps bastion de la gauche, certains parents s'inquiètent des messages auxquels les jeunes sont exposés.

Jean-François Engrand, 53 ans, raconte que ses deux beaux-enfants ont été tentés de voter pour le RN par des messages sur les étrangers qui reçoivent de l'argent pour rien. "C'est effrayant. Ils sont bombardés. Ils ne vérifient pas les informations qu'ils reçoivent sur leur téléphone", a-t-il déclaré.

LA DROITE DURE MISE À L'ÉCART

Corina Stratulat, directrice associée du groupe de réflexion European Policy Centre, a déclaré que les partis radicaux et populistes comblaient un fossé croissant entre le courant dominant et les électeurs méfiants à une "époque de crise permanente", allant de la pandémie à la guerre en Ukraine en passant par la flambée des prix de l'énergie.

Les efforts déployés pour combler ce fossé se sont retournés contre eux. Le parti du président français Emmanuel Macron recueille environ 16 % des voix, soit la moitié du RN. Ses détracteurs affirment que le fait qu'il ait mis l'accent sur l'immigration et la criminalité a aidé la droite et fait fuir les électeurs de gauche.

Les politiques vertes, annoncées en 2019 après les grèves sur le climat scolaire, sont également devenues une cible de la droite.

"Les gens sont conscients que l'accord vert peut mordre et que les cinq prochaines années seront cruciales pour sa mise en œuvre", a déclaré Armida van Rij, chargée de recherche principale à Chatham House.

Le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, les sociaux-démocrates et les libéraux centristes ont jusqu'à présent écarté la droite dure, en se répartissant les postes les plus importants de l'UE et en forgeant un consensus politique. Ils devraient disposer d'une majorité, bien que réduite, après le vote de 2024.

M. Garraud estime qu'une exclusion ne sera pas possible cette fois-ci, tandis que Nicola Procaccini, coprésident du groupe ECR, considère comme un modèle le gouvernement italien des Frères d'Italie, qu'il dirige avec la Première ministre Giorgia Meloni, de la Lega (extrême droite) et de Forza Italia (centre droit).

"Je pense que c'est la voie à suivre", a-t-il déclaré, évoquant une situation dans laquelle la droite dure aurait beaucoup plus de poids sur la politique et le personnel de la Commission européenne.

LIENS ENTRE LA CHINE ET LA RUSSIE ?

Le PPE, qui restera probablement le plus grand groupe au Parlement, a exclu de travailler avec l'AfD. Son chef parlementaire, Manfred Weber, a déclaré qu'il informerait les électeurs de sa véritable nature en tant qu'"ambassadeurs de Poutine et de Xi".

M. Garraud a déclaré que les allégations selon lesquelles son parti et ses alliés de l'ID, tels que l'AfD, étaient pro-russes ou acceptaient de l'argent n'étaient que des efforts de la part de ses rivaux pour diaboliser la droite.

Le mois dernier a vu l'arrestation d'un assistant du candidat principal de l'AfD, soupçonné d'espionnage pour le compte de la Chine, et un rapport selon lequel son numéro deux aurait reçu de l'argent d'un site web ayant des liens avec le Kremlin, une allégation qu'il nie.

Le message sur l'ingérence étrangère commence à trouver un écho, un sondage allemand montrant que 75 % des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'un danger. Le soutien à l'AfD a légèrement baissé depuis.

Lors du lancement de la campagne électorale de l'AfD à Donaueschingen, plusieurs des quelque 500 personnes présentes étaient convaincues que l'arrestation avait été programmée pour nuire aux chances du parti. Dans cette région riche du sud-ouest de l'Allemagne, de nombreux partisans se sont insurgés contre un courant dominant déconnecté qui avait soutenu les fermetures de COVID-19 et les mandats masqués.

"C'est la pandémie de coronavirus qui m'a radicalisé", a déclaré Justus, un ingénieur de production d'une vingtaine d'années à la barbe bien taillée, qui est arrivé avec des amis tout aussi élégants dans une BMW décapotable.

M. Van Rij a déclaré qu'il était important de faire la distinction entre l'AfD et ses alliés disparates de l'ID, comme le RN, et le parti ECR, moins radical, qui sera probablement dirigé par l'Italien Meloni, dont le soutien à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pourrait s'avérer nécessaire pour obtenir un second mandat.

"L'ECR pourrait avoir un impact plus important", a-t-elle déclaré.

M. Stratulat a déclaré que le PPE jouerait un rôle central. Il pourrait s'allier à la droite dure sur quelques questions, telles que l'immigration, ou simplement se tourner lui-même vers la droite, par exemple sur les mesures écologiques.

Les Verts affirment que l'avenir des politiques vertes et la sécurité européenne seront des questions électorales cruciales.

"Souhaitez-vous l'influence de la Russie et de la Chine et l'affaiblissement de l'Europe ? Pour eux, une Europe forte est le plus grand danger. Ils veulent donc affaiblir l'Europe. Et soyons honnêtes, l'extrême droite affaiblira l'Europe", a déclaré Bas Eickhout, codirigeant des Verts.

(Cet article a été remanié pour corriger l'orthographe de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au paragraphe 24.)