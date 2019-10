La duration a un rôle à jouer, estime J.P.Morgan Asset Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aussi faibles qu'ils soient à première vue, les rendements obligataires ne devraient plus beaucoup augmenter et les obligations apparaissent toujours attrayantes, estime J.P.Morgan Asset Management dans son dernier bulletin hebdomadaire. La société de gestion rappelle que les économies en fin de cycle sont propices à la détention d'actifs sûrs et la duration sera également soutenue par l'attitude conciliante des banques centrales et la demande des investisseurs institutionnels.J.P.Morgan Asset Management estime que la duration a un rôle à jouer dans les portefeuilles au même titre que les liquidités.Le gérant affecte un risque significatif à l'hypothèse d'une récession (35 %) et le reste à son scénario de base, qui prévoit un ralentissement de la croissance vers son niveau tendanciel aux États-Unis. Dans tous ses scénarios, le profil risque/rendement est favorable à la duration.Dans leur ensemble, les portefeuilles de J.P.Morgan Asset Management reflètent une vision prudente du contexte macro-économique mondial.Le gestionnaire d'actifs prend progressivement une position de plus en plus positive sur la duration non couverte, conviction qui se renforcerait si les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans passaient au-dessus de 2 %. Il a une légère surpondération du marché monétaire américain.