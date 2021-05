La dynamique de fréquentation des centres de Mercialys depuis la réouverture des commerces le 19 mai 2021 illustre l'attachement des français à leurs commerçants

Regulatory News:

La fréquentation des centres commerciaux de Mercialys1 (Paris:MERY) ressort en forte hausse de près de +15% entre le 19 et le 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Elle atteint en outre déjà plus de 95% de l’activité de la même période normalisée en 2019.

La quasi-totalité des commerces en France a pu ouvrir à nouveau à partir du 19 mai 2021, suite aux mesures de fermeture imposées depuis près de 4 mois par le Gouvernement français dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. La mise en place de jauges, bien que participant à un frein au rebond de l’activité, et de nombreuses mesures sanitaires permettent actuellement d’assurer des conditions d’accueil très sécurisées à tous les visiteurs.

La dynamique de fréquentation de cette réouverture a été très positive au travers du patrimoine de Mercialys, au même titre que pour l’ensemble du secteur du commerce en France. L’attractivité du commerce physique est ainsi démontrée par cette tendance qui avait déjà caractérisé les périodes de réouverture des mois de mai et de novembre 2020. La richesse de l’offre, sa mise à disposition immédiate, la réouverture des terrasses et le contact social associé qui a tant manqué pendant les périodes de confinement participent à entretenir cette relation entre les commerçants, les visiteurs et les sites les rassemblant.

Des premiers échanges avec les commerçants semblent indiquer un taux de transformation très favorable et une reprise satisfaisante de leurs chiffres d’affaires.

En cumul entre le 19 et le 30 mai 2021, la fréquentation des sites de Mercialys1 a progressé de +14,9% par rapport à 2020, et ce alors que la fréquentation avait été déjà très soutenue lors du premier déconfinement initié le 11 mai 2020. Ce niveau soutenu permet à la fréquentation des centres commerciaux de Mercialys d’atteindre déjà plus de 95% de l’activité normalisée sur la même période en 2019, surperformant ainsi le panel France2 (environ 94%).

* * *

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2020, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 3,3 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 138 baux représente une base locative annualisée de 173,9 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2020 s’établit à 93 886 501.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

1 Grands centres et principaux centres leaders de proximité de Mercialys à surfaces constantes, représentant plus de 85% de la valeur des centres commerciaux de la Société au 31 décembre 2020

2 Performance calculée sur la base du panel des centres commerciaux français de Quantaflow, ce dernier permettant un accès à des données de fréquentation quotidienne

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210531005256/fr/