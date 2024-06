Le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré mardi que l'activité économique de l'Inde s'était maintenue au premier trimestre de la nouvelle année financière qui a commencé en avril, et que l'investissement privé s'était également accéléré.

La RBI a maintenu le taux directeur à 6,5 % pour une huitième réunion consécutive en juin, déclarant que la croissance économique robuste lui permettrait de se concentrer sur la réduction de l'inflation vers son objectif à moyen terme de 4 %.

Lors de son discours aux ET Now Leadership Dialogues 2024 à Mumbai, M. Das a déclaré que la demande rurale, qui était auparavant à la traîne, s'était visiblement améliorée et que les tendances indiquaient que la demande rurale se maintiendrait à l'avenir.

Bien que la croissance mondiale ne se soit pas encore redressée, M. Das a déclaré que la demande extérieure devrait rester forte et qu'elle soutiendra considérablement les exportations de marchandises et de services de l'Inde.

En ce qui concerne l'inflation, M. Das a déclaré que les prix diminuaient, mais à un rythme très lent, et il a répété que la dernière étape de la désinflation s'avérait "difficile, ardue et très lente". L'inflation de base a atteint un niveau historiquement bas d'environ 3 % en mai, a-t-il ajouté.

L'inflation annuelle des prix de détail en mai a augmenté de 4,75 %, ce qui est plus lent que les 4,83 % d'avril et inférieur aux 4,89 % prévus par 50 économistes interrogés par Reuters.