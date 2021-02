La dynamique des marchés émergents est en marche, assure Columbia Threadneedle

Malgré son impact considérable, la pandémie de Covid-19 n'a pas ébranlé outre mesure les puissantes tendances structurelles qui alimentent la croissance des marchés émergents, observe Dara White, Global Head of Emerging Market Equities chez Columbia Threadneedle. Il s'attend à ce que ces tendances prennent un nouvel élan au cours de 2021. Face à un environnement macroéconomique favorable et la promesse d'une large disponibilité des vaccins contre le Covid-19, le gérant pense que la principale tendance à long terme à l'œuvre sur les marchés émergents s'affirmera plus fortement que jamais.



Il décèle des opportunités importantes dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des technologies de l'information et des services de communication, où il existe un potentiel de croissance internationale très intéressant, dès lors que les entreprises développent des produits et des services afin de s'adapter aux goûts en constante évolution des consommateurs.



Columbia Threadneedle identifie un nombre croissant d'entreprises qui répondent à son style d'investissement " croissance de qualité ", dirigées par des équipes solides et favorables aux investisseurs et ayant la capacité de financer leur croissance en interne tout en augmentant leur rendement sur le capital investi.