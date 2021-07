Christophe Barraud Chef économiste et stratégiste chez Market Securities Suivre 11 Tous ses articles Christophe Barraud a rejoint Market Securities en 2011 et occupe actuellement le poste de chef économiste et stratégiste à Paris. Il a été classé par Bloomberg comme meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines depuis 2012, meilleur prévisionniste sur les statistiques de la zone euro (2015-2019) et meilleur prévisionniste sur les statistiques chinoises depuis 2017. MarketWatch lui a également décerné le titre de meilleur prévisionniste sur les statistiques américaines en 2020. Ses recherches s’adressent à une vaste catégorie d’investisseurs institutionnels partout dans le monde (banques, assurances, sociétés de gestion, hedge funds, fonds de pensions, etc…), mais également à des organismes publics (Etats, banques centrales, etc.). La dynamique économique se renforce en Allemagne mais fléchit en France 28/07/2021 | 14:04 Christophe Barraud 28/07/2021 | 14:04 2 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les premiers indicateurs relatifs au mois de juillet montrent que la dynamique économique s’est renforcée en Allemagne alors que le pic est probablement derrière nous en France. Cette divergence s’explique en partie par la capacité de l’Allemagne à tirer parti du rebond du commerce mondial mais surtout par sa meilleure gestion de la quatrième vague de Covid-19. A ce sujet, la communication employée par les autorités allemandes a permis de maintenir une dynamique positive dans le secteur des activités touristiques et notamment l’hôtellerie, alors que ce segment a subi un coup d’arrêt en France.



La croissance et l’emploi accélèrent en Allemagne mais ralentissent en France La première estimation des indices PMIs pour le mois de juillet a mis en évidence une divergence marquée entre l’Allemagne et la France. L’indice flash PMI allemand des services a atteint 62,2 (plus haut historique) contre 57,5 fin juin. De même, l’indice manufacturier est ressorti à 65,6 (plus haut depuis 3 mois) contre 65,1 fin juin. Sur la même période, l’indice PMI français des services est passé de 57,8 fin juin à 57 en juillet (plus bas depuis 2 mois) alors que l’indice manufacturier a chuté de 59,1 fin juin à 58 en juillet (plus bas depuis 5 mois). Germany flash #PMI data signalled a record expansion in private sector activity, supported by rising demand and staffing levels. The uptick was strong across both manufacturing and service sectors following an easing of containment measures. Read more: https://t.co/HyxbcGYAWL pic.twitter.com/D5qQiNiShk — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) July 23, 2021 🇫🇷 Flash France #PMI dips slightly to 56.8 in July (57.4 in June), indicating another strong improvement in economic conditions as demand continued to rebound from #COVID-19 measures. Read more: https://t.co/jl7WiCINbV pic.twitter.com/JYFN6SU3qL — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) July 23, 2021 Dans le même temps, les indicateurs à haute fréquence ont confirmé cette divergence sur le front de l’emploi. À titre d’exemple, les données publiées par Indeed.com ont montré, qu’à la mi-juillet, les offres d’emplois en Allemagne étaient 15.8% au-dessus de leur niveau pré-Covid et se situaient toujours sur une pente ascendante. À l’inverse, en France, ces dernières n’étaient que 1,5% au-dessus de leur niveau pré-crise, en baisse depuis le début du mois de juillet. 🇫🇷 🇩🇪 Sur le front de l'emploi, la divergence entre l'#Allemagne et la #France ne cesse de se creuser selon les données publiées par https://t.co/hMxR1YVwLc

*Lien: https://t.co/hreVynxbCI pic.twitter.com/LOHbU1W8wc — Christophe Barraud🛢 (@C_Barraud) July 26, 2021

La divergence économique s’explique par une gestion différente de la quatrième vague de Covid-19 Sur le plan sanitaire, la gestion de la quatrième vague de Covid-19 a été plus efficace en Allemagne qu’en France. En premier lieu, on peut noter que le nombre de nouveaux cas confirmés a été nettement inférieur en Allemagne comme le montrent les graphiques ci-dessous. Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in 🇩🇪 betrug gestern 1545.



➡️ plus 31% zur Vorwoche



➡️ wie an den beiden vorangegangenen Montagen kommen die zweitmeisten Fälle, nämlich 259, aus #Berlin; hierbei handelt es sich offenbar vor allem um Nachmeldungen@welt pic.twitter.com/OeDBZsEg4V — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) July 27, 2021 Les mêmes données, mais avec une échelle logarithmique. Si la courbe est droite, ceci signifie que la croissance est exponentielle.

Rappel 👉https://t.co/0WUn39M6fS pic.twitter.com/AlxXjGPeOg — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) July 26, 2021

En parallèle, on peut également noter qu’à ce jour la proportion de personnes vaccinées reste légèrement supérieure en Allemagne.

Source : Official data collated by Our World in Data



Le point de divergence le plus marqué reste la communication. Il est clair que le relâchement a été beaucoup plus important en France dans un contexte où la population a mis beaucoup de temps à comprendre qu’une personne vaccinée pouvait à la fois attraper et transmettre le virus. De même, face à une situation plus dégradée, les autorités françaises ont fait le choix de durcir le ton via la mise en place du pass sanitaire. “Le projet de loi sur l’extension du pass sanitaire aux restaurants, bars, cafés (terrasses comprises), foires et salons professionnels, avions, trains et cars de longue distance ainsi qu’aux établissements médicaux sauf urgence a été adopté par le Parlement et pourrait prendre effet aux alentours du 5 août 2021“. Ces annonces ont d’ores et déjà créé un choc de confiance négatif particulièrement dans le secteur de l’hospitalité. Le fait est que de nombreuses personnes n’auront pas reçu leur deuxième dose de vaccin d’ici cette date. De même, le climat anxiogène a provoqué un coup d’arrêt dans le secteur. Les retours des professionnels de l’hôtellerie font avant tout état d’un frein dans la dynamique des réservations (les annulations restent contenues pour l’instant). Ce phénomène s’accompagne d’un changement de comportement des touristes avec beaucoup plus de réservations à la dernière minute. Comme le montre les données de MKG Consulting, la résultante est une légère inflexion du taux d’occupation hebdomadaire (moyenne mobile à 4 semaines) sur le marché hôtelier français alors que la dynamique reste très favorable en Allemagne. Source : MKG Consulting



Source : MKG Consulting





© Zonebourse.com 2021 2 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue