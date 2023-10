Zurich (awp) - Les hôtels helvétiques ont vu la dynamique de fréquentation fléchir au mois d'août, malgré l'engouement des hôtes en provenance des Etats-Unis et du Royaume-Uni. En plus du reflux des visiteurs venus de Suisse, certains marchés d'importance, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie, ont essuyé une baisse du nombre de nuitées.

Les nuitées hôtelières ont progressé de 2,4% en août en Suisse sur un an à 4,6 millions, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La progression marque un net ralentissement de la dynamique, après une hausse de 4,5% en juillet et 9,7% en juin. En effet, les voyageurs indigènes, qui avaient privilégié des séjours en Suisse pendant la pandémie et par la suite, se tournent de plus en plus vers l'étranger. Leurs nuitées ont ainsi affiché un repli de 4,8% sur un an.

Mais la demande étrangère a permis de compenser et d'obtenir tout de même une hausse globale des nuitées. En effet, un fort rebond a été enregistré pour les nuitées des voyageurs venus des Etats-Unis (+15,7% sur un an) et du Royaume-Uni (+23,9% sur un an).

Par contre, le premier marché étranger, l'Allemagne, s'est montré moins dynamique, avec une chute de 6,8%. Une situation similaire a été observée pour les Pays-Bas (-4,2%) et l'Italie (-6,3%), tandis que la France a enregistré une petite progression (+2,2%), précise l'OFS.

Encore loin de ses niveaux d'avant la pandémie, les nuitées des voyageurs en provenance de Chine ont totalisé 67'212 unités en août, un chiffre quasiment multiplié par cinq sur un an.

Hausse à deux chiffres depuis janvier

L'image s'améliore en prenant en considération la situation depuis le début de l'année. Entre janvier et août, le rebond a atteint 10,2% sur un an, à 28,8 millions de nuitées. Sur cette période, les nuitées des principaux marchés s'inscrivent en hausse, que ce soit pour l'Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Italie.

Deux marchés lointains se distinguent, avec la Chine et l'Inde, alors que les voyages à l'étranger reprennent de la vigueur dans ces pays. Sur les huit premiers mois de l'année, l'OFS relève ainsi une hausse de pas loin de 80% des nuitées sur un an pour les hôtes venus d'Inde.

