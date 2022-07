La dynastie Rajapaksa tire une fin humiliante au Sri Lanka

GRAPHIQUE : Les Rajapaksas au gouvernement sri-lankais

Le mois dernier, le président a juré de rester en poste jusqu'à la fin de son mandat de cinq ans, en 2024, malgré la colère que son mandat a suscitée au sein de la population. Des milliers de Sri Lankais ont pris d'assaut sa résidence officielle samedi, le forçant à se cacher et à accepter de se retirer. Il aurait dû le faire mercredi.

"Un jour, cela devait arriver", a déclaré Mallawaara Arachchi, un ingénieur à la retraite de 73 ans, alors qu'il déambulait dans la résidence officielle du premier ministre occupée en dernier lieu par le frère aîné de Rajapaksa, Mahinda, et maintenant aussi par les manifestants.

"Ils ont tout volé au peuple", a-t-il déclaré. Mais avec le départ de la famille, "nous serons le meilleur pays du monde dans un avenir proche".

Mahinda a démissionné en mai, mettant ainsi fin à la période où son fils Yoshith était chef d'état-major. Son autre fils, Namal, son frère aîné Chamal et ses frères cadets Basil et Shasheendra ont quitté leur poste de ministre en avril.

L'ancien ministre des finances Basil, qui possède également la citoyenneté américaine, a été empêché de fuir le pays à l'aéroport mardi par des fonctionnaires de l'immigration, qui craignaient la réaction du public s'il avait été autorisé à partir.

Ce pays de 22 millions d'habitants n'a presque plus de dollars pour importer du carburant, il a fait défaut sur des milliards de dollars de prêts étrangers, l'inflation globale a atteint 54,6 % le mois dernier avec des prévisions encore plus sombres, tandis que les écoles et les bureaux restent fermés pour économiser l'essence et le diesel.

Il s'agit de la crise politique et économique la plus débilitante à frapper le pays depuis son indépendance en 1948, y compris pendant une guerre civile brutale dans laquelle Gotabaya Rajapaksa, en tant que secrétaire à la défense, a supervisé l'écrasement des insurgés des Tigres tamouls en 2009.

La crise a été en grande partie imputée à la pandémie de COVID-19 qui a mis à mal l'industrie du tourisme de l'île et asséché les envois de fonds des Sri Lankais à l'étranger. Les réductions d'impôts des Rajapaksas ont laissé un trou dans les recettes de l'État et une interdiction des engrais chimiques a endommagé les cultures avant d'être levée.

Les pourparlers avec le Fonds monétaire international en vue d'un plan de sauvetage pourraient donner des résultats plus tard cette année ou l'année prochaine au plus tôt, ce qui inciterait le Sri Lanka à demander encore plus d'aide à ses voisins, l'Inde et la Chine.

Le parlement du Sri Lanka élira un nouveau président le 20 juillet.

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a également proposé de démissionner, et si cela se produit, le président du parlement sera le président par intérim pendant quelques jours, conformément à la constitution, avant la conclusion de l'élection.

"Le Sri Lanka est en territoire inconnu, nous n'avons jamais vu ce niveau de volatilité", a déclaré Bhavani Fonseka, chercheur principal au Centre for Policy Alternatives, un groupe de réflexion basé à Colombo.

"À moins que le président et le premier ministre ne démissionnent, nous sommes confrontés à une instabilité prolongée. Ce que nous avons vu jusqu'à présent ne sera rien comparé à ce qui pourrait arriver."