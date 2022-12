La facilité de prise en pension de la Fed atteint le niveau record de 2,554 trillions de dollars

La Fed de New York a déclaré que son mécanisme de prise en pension a permis d'encaisser 2 554 milliards de dollars de liquidités provenant de fonds du marché monétaire et d'autres sociétés financières éligibles, dépassant ainsi le record précédent, établi le 30 septembre, lorsque les entrées s'élevaient à 2 426 milliards de dollars.

L'afflux de liquidités a presque certainement basculé en territoire record sur un modèle typique de fin de trimestre qui peut être encore exacerbé en fin d'année. À ces dates, pour diverses raisons, de nombreuses sociétés financières préfèrent garer leurs liquidités auprès de la banque centrale plutôt que sur les marchés privés.

La facilité de prise en pension de la Fed est très active depuis un certain temps. Après une période prolongée de quasi-absence d'utilisation, les liquidités ont commencé à graviter vers la banque centrale au printemps 2021, puis ont augmenté de façon constante. L'utilisation quotidienne de la prise en pension se maintient au-dessus de la barre des 2 000 milliards de dollars depuis juin.

La facilité de prise en pension inverse prend les liquidités des sociétés financières éligibles dans ce qui est un prêt de facto de la Fed. Le taux actuel est de 4,3 %, ce qui est un rendement qui surpasse souvent les taux des prêts à court terme du secteur privé.

La facilité de prise en pension est conçue pour fournir un plancher souple pour les taux à court terme et le taux cible des fonds fédéraux, le principal outil de la Fed pour réaliser ses mandats en matière d'emploi et d'inflation. Pour fixer le haut de la fourchette, la Fed rémunère également les banques de dépôt pour qu'elles placent leurs liquidités auprès de la banque centrale, son taux d'intérêt sur les soldes de réserve s'élevant actuellement à 4,4 %.

Le taux des fonds fédéraux est actuellement fixé entre 4,25 % et 4,5 % et s'est négocié à 4,33 % à partir de vendredi, se situant entre le taux de prise en pension et le taux d'intérêt sur les soldes de réserve.

AUCUN SIGNE DE RÉTRÉCISSEMENT

Même avec l'utilisation massive des prises en pension, les responsables de la Fed n'ont jamais été inquiets de l'importance des flux entrants, même si certains sur les marchés financiers se sont inquiétés de la perspective que la Fed puisse drainer la vie des emprunts et des prêts du marché monétaire privé.

Les responsables de la Fed s'attendent également à ce que l'utilisation de la facilité de prise en pension diminue au fur et à mesure que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt afin de réduire les niveaux d'inflation très élevés. Mais cela ne s'est pas encore produit, et certains sur les marchés pensent maintenant que l'utilisation élevée et constante de la facilité de la Fed se poursuivra pendant un certain temps encore.

Des recherches de la Fed de New York ont suggéré que les questions de réglementation bancaire maintiennent la demande de l'outil de prise en pension de la Fed à un niveau élevé. Pendant ce temps, la Fed de Kanas City a ajouté son point de vue selon lequel les importantes entrées de fonds sont liées aux opportunités d'investissement limitées sur le marché privé et à l'incertitude politique.

De forts afflux de liquidités vers la banque centrale peuvent ne pas alarmer les banquiers centraux, mais cela a poussé leurs opérations à une perte de facto. La Fed se finance par les intérêts sur les obligations qu'elle possède ainsi que par les services qu'elle fournit à la communauté financière. Normalement, elle réalise un bénéfice notable et, selon la loi, le remet au Trésor.

En ce moment, le coût du paiement des intérêts sur les prises en pension et sur les soldes de réserve dépasse les revenus. La Fed a indiqué jeudi qu'au 28 décembre, une mesure comptable qu'elle utilise pour suivre la perte s'élevait à 18 milliards de dollars. De nombreux observateurs s'attendent à ce que les plans de la Fed visant à augmenter davantage les taux et à les maintenir à des niveaux élevés signifient des pertes assez importantes pour la banque centrale au fil du temps, même si ces pertes n'auront pas d'impact sur le travail de politique monétaire de la Fed.