La facture de gaz de l'Allemagne a bondi de 109 % l'année dernière malgré des achats réduits

L'invasion de l'Ukraine par Moscou en février dernier a déclenché une flambée des prix de l'énergie et a incité l'Allemagne à chercher des alternatives à l'approvisionnement russe tout en imposant des mesures pour en limiter la consommation.

La facture d'importation de l'Allemagne a augmenté à 74,0 milliards d'euros (78,74 milliards de dollars) contre 35,4 milliards un an plus tôt, selon les données du BAFA.

Les volumes d'importation ont chuté à 3 524 126 TJ, soit l'équivalent de 100,2 milliards de mètres cubes (bcm), contre 5 008 943 TJ un an plus tôt.

Le prix moyen payé à la frontière a bondi de 197,3 % pour atteindre 21 007,58 euros par térajoule (TJ).

Le prix moyen à l'importation en décembre s'est élevé à 26 050,71 euros/TJ, soit l'équivalent de 9,38 cents par kilowattheure (kWh), et a augmenté de 74 % par rapport à l'année précédente.

La fermeture du gazoduc Nord Stream I de la Russie en août dernier a contribué à stimuler la recherche par l'Allemagne d'alternatives à l'énergie russe.

En réaction, l'Allemagne a acheté davantage de gaz par gazoduc auprès de ses voisins européens et a cherché à importer du gaz naturel liquéfié (GNL), tandis que le temps doux a contribué à freiner la demande.

Malgré tout, le bond des prix et les inquiétudes concernant l'approvisionnement en Allemagne ont contribué à l'inflation et ont déclenché des craintes de récession dans la plus grande économie d'Europe.

(1 $ = 0,9398 euros)