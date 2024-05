Le marché américain de l'essence montre des signes de faiblesse au début de la saison de conduite estivale, une période où il connaît généralement une forte reprise, et les analystes estiment que cela assombrit le tableau de la demande de pétrole à l'approche de la réunion politique du groupe OPEP+ qui débute ce week-end.

La demande d'essence aux États-Unis a diminué d'environ 2 % d'une semaine sur l'autre pour atteindre 9,15 millions de barils par jour, même si les raffineurs ont atteint leur taux de production le plus élevé depuis neuf mois, selon les données du gouvernement pour la semaine qui s'est terminée le 24 mai. Cela a conduit à une augmentation surprise des stocks d'essence, ce qui a poussé les prix à terme du carburant à leur plus bas niveau depuis trois mois jeudi.

La différence entre les prix à terme de l'essence et les prix à terme du pétrole américain , une mesure des marges des raffineurs sur l'essence, est également tombée à son plus bas niveau en trois mois jeudi. La baisse des marges de raffinage pourrait entraîner des réductions de production dans les raffineries, ont écrit les analystes de Citi vendredi.

"La faiblesse des marchés des produits raffinés pourrait faire baisser l'ensemble du complexe, y compris le brut", ont-ils écrit.

La consommation d'essence aux États-Unis représente environ 10 % de la demande mondiale de pétrole. L'augmentation des stocks de pétrole au cours des derniers mois en raison de la faiblesse de la demande de carburant a déjà renforcé les arguments en faveur d'une extension des réductions de l'offre par l'OPEP+ lors de la réunion, ont déclaré les délégués et les analystes.

"L'OPEP+ examine tous les points de données entrants et prendra donc note des derniers développements", a déclaré vendredi Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

La faiblesse de la demande d'essence aux États-Unis est probablement due à un ensemble de facteurs, y compris un nombre record de voyageurs choisissant de prendre l'avion pendant le week-end des vacances au lieu de conduire sur de longues distances, a déclaré M. Staunovo. Les voitures plus économes en carburant et les véhicules électriques réduisent également la consommation d'essence, a-t-il ajouté.

"Samedi dernier, près de 3 millions de personnes se sont rendues à l'aéroport, un nouveau record. Ainsi, malgré le grand nombre de personnes sur la route, les kilomètres parcourus ont pu être inférieurs à ceux d'il y a un an et, finalement, les voitures plus économes ont pesé sur la demande", a fait remarquer M. Staunovo.

La structure du marché des contrats à terme sur l'essence aux États-Unis a brièvement basculé vers un "contango" vendredi , une structure dans laquelle le prix de l'essence disponible immédiatement est inférieur à celui des livraisons plus tardives.

Un contango pour l'essence américaine en mai est rare et a été enregistré pour la dernière fois en 2021. C'est un signe de la faiblesse du marché et un négociant en essence l'a qualifié de signal pour "stocker maintenant, vendre plus tard". (Reportage de Shariq Khan à New York ; Reportage complémentaire d'Anushree Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)