La faiblesse de la demande mondiale et les hausses de taux pourraient freiner la croissance de l'Inde, selon les économistes.

Le ralentissement de la croissance observé au dernier trimestre de 2022 pourrait se poursuivre et éroder la croissance de 6,4% pour l'année fiscale jusqu'en mars 2024 estimée par la banque centrale, ont averti les économistes, avant la publication des données du PIB de l'Inde mardi.

L'économie indienne a probablement progressé de 4,6 % en glissement annuel au cours des trois mois jusqu'en décembre, selon un sondage Reuters auprès des économistes la semaine dernière, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 6,3 % observée au cours du trimestre précédent, mais qui est conforme aux prévisions du gouvernement de 7 % pour l'année se terminant le 31 mars.

La forte baisse du taux de croissance en glissement annuel est en partie due à l'atténuation de l'effet de base induit par la pandémie, qui avait contribué à des chiffres de croissance plus élevés au cours de l'exercice 2021/22, ont déclaré les économistes.

"Certains signes indiquent que la hausse des taux d'intérêt se répercute sur l'économie réelle (de l'Inde)", a déclaré Shilan Shah, économiste spécialiste des marchés émergents chez Capital Economist, basé à Singapour, dans une note la semaine dernière, citant des signes d'affaiblissement de la demande des consommateurs.

Il s'attend à ce que l'économie connaisse une croissance plus faible que le consensus de 4,3 % en glissement annuel au cours du trimestre se terminant en décembre 2022.

(Graphique : Trajectoire de croissance de l'Inde - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/GDP/myvmoaklmvr/chart.png)

Selon la prévision médiane de l'enquête de Reuters auprès de 42 économistes interrogés entre le 10 et le 24 février, le produit intérieur brut de la troisième plus grande économie d'Asie pourrait encore ralentir à 4,4 % au cours du trimestre janvier-mars et la croissance pourrait atteindre 6 % en moyenne au cours de l'année jusqu'à fin mars 2024, ce qui est inférieur aux estimations du gouvernement et de la banque centrale.

La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté son taux de référence de 250 points de base depuis mai dernier pour contenir l'inflation, et les économistes s'attendent à une nouvelle hausse de 25 points de base à 6,75 % en avril, avant de faire une pause jusqu'à la fin de l'année.

Au moins deux membres du comité de politique monétaire de l'Inde, composé de six personnes, ont appelé à une pause dans les hausses de taux, citant des risques mondiaux et locaux croissants pour la croissance.

La banque centrale reste cependant concentrée sur une inflation supérieure à l'objectif, les indicateurs à haute fréquence suggérant que la demande rurale plus forte pourrait aider à compenser la consommation urbaine plus faible.

La reprise de la croissance s'est maintenue avec une consommation soutenue par la demande urbaine et une amélioration progressive de la demande rurale, a déclaré Gaura Sen Gupta, économiste à l'IDFC First Bank Economic Research, qui voit la croissance du PIB à 5% au cours du trimestre octobre-décembre.

"La modération est principalement due à un effet de base moins favorable, tandis que la croissance en glissement trimestriel reste positive."