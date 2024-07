Les marchés à terme du maïs et du soja de Chicago connaissent presque toujours une sorte de rallye estival, car le potentiel des récoltes américaines reste vulnérable aux fluctuations météorologiques, mais cette année, les négociants se sont montrés peu ou pas du tout préoccupés par les scénarios d'approvisionnement.

La tendance du marché est à la baisse depuis que les plantations américaines se sont achevées à la fin du mois de mai, et les grands spéculateurs ont entamé le mois de juillet avec les positions les plus baissières de leur histoire à la mi-année.

Une forte pression sur les prix en juillet n'est pas vraiment inhabituelle, en particulier lorsque les conditions météorologiques pour les cultures américaines n'ont pas été très menaçantes. Mais les baisses comparables dans le passé ont eu lieu lorsque les investisseurs étaient en position longue, ce qui rend l'action de cette année un peu plus rare.

Les contrats à terme sur le maïs de décembre ont chuté de 19 % depuis le début de l'année 2024 et sont en baisse du même ordre par rapport à l'année dernière. Le soja de novembre a perdu 14 % depuis le début de l'année, mais se négocie 21 % plus bas qu'à la même date en 2023.

Compte tenu de l'absence de prévisions météorologiques inquiétantes pour la Corn Belt et de la faiblesse relative de la demande américaine jusqu'à présent, il semble peu probable que le maïs et le soja de la nouvelle récolte reviennent à leurs sommets annuels, qui ont tous deux été atteints le 2 janvier, premier jour de bourse de l'année 2024.

Ce serait la première fois depuis 1975 que le soja de novembre marquerait son sommet de l'année d'expiration lors de la première séance de l'année, et ce serait la première fois depuis 2013 que le maïs de décembre ferait de même.

En 2013, le maïs de décembre a ouvert l'année sur des records historiques pour cette date, bien que le maïs et le soja de la nouvelle récolte aient ouvert l'année 2024 sur des plus bas de trois ans. Les fonds étaient déjà fortement à découvert sur le maïs au début de l'année 2024, mais venaient juste de passer en territoire baissier sur le soja.

Le soja de novembre devrait gagner 16 % par rapport à mercredi pour égaler le sommet du 2 janvier de 12,37 $ le boisseau. Cela ne s'est produit que deux fois à partir de ce point au cours des deux dernières décennies, soit en 2010 et en 2020, et dans les deux cas, cela a été associé à une réduction importante des stocks de fin de campagne prévus aux États-Unis.

Le maïs de décembre doit augmenter de plus de 23 % pour revenir à 5,02-1/4 dollars, et de tels gains ont également été observés en 2010 et en 2020 pour les mêmes raisons que le soja. Le maïs a également atteint ce niveau en 2006, à la suite d'un changement de politique en faveur de l'éthanol à base de maïs.

Les deux dernières fois où le maïs de décembre a atteint son plus bas niveau annuel en juillet, c'était en 2003 et en 2007. Les haricots de novembre n'ont pas atteint leur niveau le plus bas en juillet au cours des deux dernières décennies, mais l'ont fait deux fois en juin, en 2010 et en 2017. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.